Đang ngồi uống nước, 3 thanh niên thất kinh khi thấy ô tô đỏ không rõ từ đâu bay tới

Một phần sự cố hy hữu này đã được camera an ninh ghi lại vào khoảng 9h14' sáng ngày hôm qua (11/7). Thời điểm đó, 3 nam thanh niên đang ngồi chơi trước cửa nhà thì bỗng hoảng hốt, tháo chạy toán loạn. Chiếc xe ô tô màu đỏ không rõ từ đâu bay tới khiến tất cả thất kinh.

Nhiều người dân xung quanh đã vội chạy tới để tìm cách giúp đỡ các nạn nhân đang ngồi trong xe. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến chiếc xe gặp nạn cũng như tình trạng sức khoẻ của các nạn nhân.

Khoảnh khắc ô tô bay khiến nhiều người thất kinh

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc