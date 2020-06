Đang ngồi chơi, học sinh lớp 3 bị cột điện đè chết ở Long An

Trường tiểu học Nguyễn Văn Phú. Ảnh: Zing.

Zing đưa tin, ngày 12/6, ông Phan Nhân Duy, Bí thư huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cho biết đã nắm được vụ tai nạn khiến 2 bé trai 10 tuổi tử vong trước cổng trường tiểu học Nguyễn Văn Phú, xã Đức Hòa Hạ.

Khoảng 17h ngày 7/6, em Phan Hữu D. (10 tuổi, quê An Giang), học lớp 3, trường tiểu học Nguyễn Văn Phú và Trần Gia Kh. (10 tuổi, quê Cà Mau) ngồi lên cột điện ven đường tại xã Đức Hòa Hạ chơi.

Cột điện bất ngờ lăn đè khiến em Duy tử vong trên đường đi cấp cứu, Khiêm bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện.

Bí thư huyện Đức Hòa cho biết cột điện gây ra vụ tai nạn do một công ty tư nhân vận chuyển đến khu vực chuẩn bị thi công thì lăn đè chết người.

Ngày 12/6, thông tin thêm trên tờ Thanh Niên, thầy Lê Hoàng Cao, Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Văn Phú (huyện Đức Hòa, Long An) cho biết một học sinh của trường là em Phan Hữu D. tử vong do cột điện lăn đè đã được gia đình đưa về quê ở tỉnh An Giang lo hậu sự. Một em khác chơi cùng học sinh này là Trần Gia Kh. bị thương nặng, đang điều trị tại bệnh viện.