Thời gian qua, nhà báo Hàn Ni trở thành tâm điểm của dư luận khi liên quan đến ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng. Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã mời làm việc nhà báo Hàn Ni, để làm rõ về nội dung đơn tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng. Trước đó, bà Phương Hằng từng đệ đơn kiện nữ nhà báo đến nhiều cơ quan về việc bị "xúc phạm, vu khống".

Bà Phương Hằng từng đệ đơn kiện nữ nhà báo Hàn Ni đến nhiều cơ quan về việc bị "xúc phạm, vu khống".

Về phía nhà báo Hàn Ni, bà cũng làm đơn đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi “vu khống”; “làm nhục người khác”; “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân”. Nữ nhà báo cho biết, trước đây từng gửi đơn tố cáo đến Bộ Công an và Công an TPHCM về việc bà Hằng trong các buổi livestream đã vu khống, làm nhục. Nhưng sau đó, đơn của bà Hàn Ni được chuyển giao cho Công an tỉnh Bình Dương thụ lý giải quyết.

Nhà báo Hàn Ni, bà cũng làm đơn đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng

Trong khi ồn ào với bà Phương Hằng chưa được giải quyết, mới đây nhà báo Hàn Ni lại bị nữ ca sĩ Phương Thanh réo tên. Nguồn cơn sự việc xuất phát từ bài viết nữ nhà báo từng đăng tải đề cập đến chuyện Phương Thanh hẹn hò với tình trẻ.

Nhà báo Hàn Ni đăng tải bài viết đề cập đến chuyện Phương Thanh hẹn hò với tình trẻ.

Trên trang cá nhân, Phương Thanh viết: “Đội Hàn Ni - Hoàng Nguyên Vũ vào cuộc rồi à, bữa giờ chờ mãi. Thế là hé ra đội chơi rồi, truyền thông bắt đẩu bẻ lái chạy theo hướng khác. Tôi PR bẩn hay trò chơi bẩn tôi sau lưng bao lâu nay?”.

Đang giải quyết vụ CEO Phương Hằng, nhà báo Hàn Ni bị Phương Thanh thẳng thừng réo tên

Hiện tại, bài viết của Phương Thanh đang được thảo luận rôm rả trên mạng xã hội. Ở phần bình luận, nữ ca sĩ cho biết bản thân thưởng bị “chơi xấu”, tuy nhiên cô lại không mấy quan tâm, vì tin vào luật nhân quả.

Phương Thanh khẳng định giữa cô và Doãn Chí Kiên chỉ có công việc và xem nhau như tri kỉ, là cặp tình nhân trong nghệ thuật.

Ảnh: Tổng hợp

Tác giả: Nhật Minh

Nguồn tin: ĐS&PL&NĐT