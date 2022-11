Đang chờ đèn đỏ, 2 thanh niên bất ngờ có hành động 'trẻ trâu' và cái kết 'ơi con sông quê'

Mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh 2 thanh niên có hành động "trẻ trâu" lúc đang chờ đèn đỏ khiến dân mạng không khỏi hả hê và lên tiếng chỉ trích.

Theo đoạn clip ghi lại, khi tất cả mọi người đang dừng xe chờ tín hiệu đèn đỏ, 2 thanh niên ngồi trên cùng một xe máy bất ngờ thể hiện trình "bốc đầu" trước mặt mọi người.

Những tưởng sẽ trở nên thật "ngầu" khi ấy thì 2 thanh niên này lại trở thành trò cười cho mọi người. Thanh niên ngồi sau văng khỏi xe, suýt ngã xuống đường; còn thanh niên cầm lái cũng loạng choạng, suýt thì ngã trước đầu xe của những người đang chờ đèn đỏ.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng ngao ngán trước hành động bốc đồng, coi thường luật an toàn giao thông của 2 nam thanh niên này. Bên cạnh đó, chính sự "trẻ trâu" của 2 thanh niên cũng trở thành chủ đề để dân mạng bàn tán.

"Đáng đời, tưởng ngầu lòi nhưng lại là "ơi con sông quê"

"Đúng là muốn sống thọ thì bớt thể hiện đi nhé"

"Chẳng hiểu kiểu gì, đang yên đang lành thế lại đi bốc đầu rồi làm trò cười cho thiên hạ thế kia".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn