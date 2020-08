Dân mạng xôn xao trước đoạn clip cô gái đến nhà 'phi công trẻ' nói lời yêu nhưng lại bị hất thẳng nước xuống đầu

Mới đây, cộng đồng mạng đã xôn xao trước một đoạn video ghi lại cảnh cô gái đến nhà bạn trai gào thét: "Chị yêu em" và năn nỉ chàng trai gặp mặt mình.

Trong clip, cô gái liên tục hô lớn và thuyết phục chàng trai: "Chị có làm gì sai đâu", "Em mà không xuống chị đứng ở đây đấy", "Chị xin lỗi mà"... Trái với mong muốn của cô gái, chàng trai thẳng thừng từ chối và nói cô gái hãy về đi. Thậm chí, mẹ chàng trai cũng đã ra mặt từ chối: "Cháu về đi nó không gặp cháu đâu".

Sau một hồi gào thét, lớn tiếng trước nhà, cô gái bị chàng trai hất thẳng chậu nước từ trên cao xuống khiến toàn thân ướt sũng. Quá bất ngờ trước hành động này, cô gái đã oà khóc nức nở. Một lúc sau, cô nàng đành đi về.

Đoạn clip này đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người đã bày tỏ sự thương cảm đối với cô gái khi bị từ chối tình cảm, thậm chí là bị tạt nước ướt sũng người. Một số ý kiến đã chỉ trích cô gái liên tục làm ồn, gây mất trật tự khiến chàng trai phải cư xử mạnh tay.

- Thấy mà thương, dù sao người ta cũng là con gái tại sao lại đối xử như vậy chứ.

- Không chấp nhận được cách cư xử của chàng trai, quá tệ.

- Các bạn trách chàng trai mà không xem lại cách hành xử của cô gái. Người ta đã nói lịch sự rằng hãy về đi nhưng vẫn đứng gào thét trước nhà, ai mà không nổi nóng.

- Đứng trước nhà năn nỉ như vậy chứng tỏ cô gái này đã bỏ qua lòng tự trọng của mình, các bạn có cần khắt khe thế không.

- Chưa biết ai đúng ai sai nhưng nhìn cô nàng thất thần đi về thấy tội nghiệp quá.

Hiện tại, đoạn video vẫn thu hút được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.