Dân mạng tìm ra hình ảnh Diễm My từng làm Tịnh Thất Bồng Lai 'đại náo' thân thiết với Lê Thanh Huyền Trân

Thời gian gần đây, vụ việc Diễm My - nữ sinh từng khiến "Tịnh thất Bồng Lai" (hay còn có tên gọi khác là Thiền am bên bờ vũ trụ) "đại náo" - lại một lần nữa khiến dư luận không ngừng bàn tán xôn xao. Nguyên nhân là do trước đó vào ngày 24/10, bố mẹ nữ sinh này đã có mặt trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng và tường thuật lại dưới góc độ cá nhân vụ việc Diễm My bỏ nhà đến "Tịnh Thất Bồng Lai" và không trở về từ đó đến nay.

Trong livesatream này, ông Võ Văn Thắng (cha ruột của nữ sinh Diễm My) kể: "Năm 2019, con gái có đi Vũng Tàu làm thiện nguyện, vô tình, trong buổi đêm ở lại Vũng Tàu có gặp một cô gái tên Huyền Trân và được nghe kể về "Tịnh Thất Bồng Lai".

Được biết, Huyền Trân mà ông Võ Văn Thắng nhắc đến có tên đầy đủ là Lê Thanh Huyền Trân (SN 2002), thiếu nữ này từng giới thiệu là trẻ mồ côi, được người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" nhận nuôi.

Bà Trần Thị Tuyết Mai và ông Võ Văn Thắng (áo xanh) - cha mẹ của nữ sinh viên Diễm My

Sau buổi đi Vũng Tàu trở về, Diễm My có xin ba mẹ xuống "Tịnh Thất Bồng Lai" làm thiện nguyện. Kể từ đây, Diễm My bắt đầu ghét bỏ gia đình, không muốn trở về nhà, thay đổi hoàn toàn tính cách khiến cha mẹ vô cùng phiền lòng.

Mới đây, dân mạng đã tìm ra hình ảnh của cô gái được cho là Diễm My đứng cạnh Lê Thanh Huyền Trân trong một lần đi thiện nguyện ở Vũng Tàu vào tháng 5/2019.

Theo các hình ảnh được chia sẻ, Lê Thanh Huyền Trân và Diễm My đứng kế bên nhau. Đối chiếu với lời kể của ông Võ Văn Thắng (cha ruột Diễm My), nhiều người nhận ra điểm trùng hợp; đồng thời suy đoán có lẽ chính sau cuộc gặp gỡ này, Diễm My đã đến "Tịnh Thất Bồng Lai" và từ đó đoạn tuyệt với gia đình.

Trước đó, cũng trong livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, phía mẹ của Diễm My, chị cũng không giấu được nỗi buồn và chia sẻ: "Rất buồn là ngay đến cả hôm nay, khi con gái em nghe thấy tiếng cha mẹ, nó vẫn rất ghét vợ chồng em. Em tin tưởng là Diễm My chưa tỉnh".

Diễm My và Lê Thanh Huyền Trân xuống tóc, mặc đồ lam ngồi chụp ảnh cùng nhau

Thậm chí, Diễm My còn vu khống cho người cha ruột của mình có những hành vi sàm sỡ đối với con gái. Điều này khiến cha mẹ của Diễm My vô cùng đau lòng và nhức nhối.

"Là một người mẹ, nguyện vọng lớn nhất của em ở thời điểm hiện tại là tìm được con gái. Chị Hằng (bà Nguyễn Phương Hằng) là hy vọng lớn nhất của em để thực hiện nguyện vọng này" - Mẹ Diễm My đau lòng nói tại buổi trò chuyện.

Hình ảnh Diễm My cắt tóc đi tu tại "Tịnh Thất Bồng Lai"

Vợ chồng ông Võ Văn Thắng khẳng định đến hiện tại Diễm My vẫn đang ở trong "Tịnh Thất Bồng Lai". Theo ông Thắng, gia đình đã mòn mỏi, chờ đợi 3 năm. Gia đình từng rất tuyệt vọng, tuy nhiên cả nhà vẫn đang bằng mọi cách để đưa con gái trở lại.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn