Dân mạng sục sôi trước clip chồng lên gối, giật tóc vợ dã man ngay trong đêm Noel

Your browser does not support the video tag.

Clip người chồng hành hung vợ dã man ở Phú Thọ. Nguồn: Zing.vn

Mới đây, một đoạn clip kèm nhiều hình ảnh ghi lại cảnh người phụ nữ ở Phú Thọ bị bạo hành dã man được tài khoản Facebook Nguyễn L. đăng tải. Kèm theo đó là đoạn tâm sự của chị L. về người chồng vũ phu:

"Hôm nay em sẽ cho cả xã hội biết 13 năm qua em phải sống trong một cuộc sống hôn nhân như thế nào? Hơn cả địa ngục trần gian, với một thằng sau vẻ ngoài thư sinh là một một con quỷ đội lốt người", tài khoản Nguyễn L. viết.

Bài đăng của tài khoản Facebook Nguyễn L. Ảnh chụp màn hình

Hình ảnh vết thương của nạn nhân. Ảnh chụp màn hình.

Theo những hình ảnh và clip chia sẻ trên mạng xã hội có thể thấy người đàn ông đánh liên tiếp vào một phụ nữ ở cầu thang. Người này hết cầm dép đánh vào mặt rồi lại lấy tay chân đấm đá, lên gối, thậm chí là giật tóc và dúi nạn nhân vào góc tường.

Các bức ảnh cũng cho thấy người phụ nữ phải nhập viện do gãy tay và đa chấn thương.

Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Sau khoảng 5 giờ đăng tải đã có hơn 7.000 lượt chia sẻ. Nhiều người bày tỏ thương cảm người phụ nữ và bất bình trước hành vi côn đồ của người đàn ông trong clip.

“Trời ơi, sao chị không bỏ mà còn ở lại cái địa ngục đấy, đừng nghĩ vì cái gì, chị phải nghĩ vì mình đã chứ. Em không quen chị, chỉ là bạn trên Facebook nhưng thực sự em nhìn không thể cầm lòng được”, tài khoản Nguyễn Thu Huyền viết.

Một người có tên Phạm Anna thì nhìn nhận “điều mà em thấy xót nhất đó là 3 đứa trẻ con. Nó sẽ luôn ám ảnh về một gia đình chỉ có đánh đập mà không có yêu thương”.

Liên quan đến sự việc trên, chia sẻ với tờ Zing.vn, lãnh đạo địa phương xác nhận sự việc và cho biết người phụ nữ bị hành hung đêm 24/12.

“Khi cơ quan chức năng tới can thiệp, cặp vợ chồng này đã từ chối và cho biết đây là việc nội bộ gia đình. Họ sẽ tự giải quyết. Gia đình này vốn có nhiều mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã, xô xát”, lãnh đạo địa phương nói thêm.