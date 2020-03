Dân mạng quốc tế 'mê tít' Ghen cô Vy, bài hát chống COVID-19 của Việt Nam

Your browser does not support the video tag.

Phần nhắc đến ca khúc Ghen cô Vy trong chương trình Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

Được nhắc đến trong chương trình Last Week Tonight with John Oliver (HBO) ngày 1-3, ca khúc Ghen cô Vy của Việt Nam được coi là điển hình trong việc phổ biến thông tin phòng chống dịch bệnh đến người dân thông qua âm nhạc.

Sau khi nghe đoạn điệp khúc được trích dẫn trên HBO, nhiều khán giả quốc tế tìm kiếm bản thu gốc Ghen cô Vy trên kênh YouTube của Min để nghe được đầy đủ ca khúc.

Ghen cô Vy trong chương trình Last Week Tonight with John Oliver

Do đó, lượt xem ca khúc tăng nhẹ lên hơn 660.000 lượt. Tối 2-3, êkíp của Min cập nhật phụ đề tiếng Anh để giúp công chúng nước ngoài hiểu nội dung ca từ.

Nghe Ghen cô Vy bản đầy đủ, công chúng nước ngoài bày tỏ sự thích thú. Tài khoản The Wonderlander viết: "Tôi đến đây vì đoạn video virus corona trong chương trình của John Oliver. Ông ấy nói đúng, bài hát này thật tuyệt".

MV Ghen cô Vy trên kênh YouTube của Min đã được bổ sung phụ đề tiếng Anh vào tối 2-3 để giúp công chúng quốc tế hiểu ca từ - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

"Tôi đến từ Mỹ, biết bài hát này qua chương trình Last Week Tonight with John Oliver. Cả bài hát và video đều xuất sắc", tài khoản Hb Jameson bình luận về Ghen cô Vy.

"Ai sáng tác bài hát này? Người đó nên tham gia Eurovision", tài khoản "allthings dg" gợi ý. Một người khác trả lời tác giả ca khúc là nhạc sĩ Khắc Hưng.

Điểm thu hút của bài hát, theo số đông công chúng quốc tế, là đoạn điệp khúc quá bắt tai với ca từ rất phù hợp: "Cùng rửa tay xoa xoa xoa đều. Hạn chế đưa tay lên mắt mũi miệng. Và hạn chế đi ra nơi đông người". Nhận xét này không thay đổi khi họ được nghe toàn bộ ca khúc.

Khi xem video, họ có thêm nhận xét là "phần hoạt hình cũng được làm rất dễ thương" và "bài hát này xứng đáng được trở nên viral hơn bất cứ video nào hiện nay".

Tài khoản Caio Graco Zeppelini đùa: "...Việt Nam còn tạo nên một ca khúc hit lớn hơn cả các nghệ sĩ ở nước tôi". Tài khoản "shindean" nhận xét khi sáng tác ca khúc này, Việt Nam cho thấy sự quan tâm rất lớn đến sức khỏe người dân và công tác phòng dịch.

Your browser does not support the video tag.

Ca khúc Ghen Cô Vy (Nioel, Khắc Hưng, Min, Erik)

"Chúng ta cần Việt Nam hoặc êkíp của John Oliver dịch ca khúc này ra nhiều ngôn ngữ lớn trên thế giới".

Khán giả Arunkumar Balakrishnan đưa ra đề xuất khá hay nhằm phổ biến thông tin phòng dịch rộng hơn

Nếu làm theo ý kiến này (thu âm hẳn hoi chứ không chỉ làm phụ đề), Ghen cô Vy có thể được quốc tế hóa, trở thành ca khúc chống dịch COVID-19 của nhiều nước trên thế giới.

Khán giả Insaf Basirov còn đùa rằng Ghen cô Vy có thể là "bài hát của năm" nếu xét trên phương diện, 2020 là năm cả thế giới gồng mình chống COVID-19.

Nhiều khán giả cũng cho biết họ yêu thích điệu nhảy "viral" của ca khúc, cũng được phát trên Late Week Tonight. Điệu nhảy này do biên đạo múa Quang Đăng sáng tạo ra, đang rất thịnh hành trên mạng xã hội Việt Nam với thử thách "vũ điệu rửa tay".

Tối 2-3, Quang Đăng cũng chia sẻ thông tin này và bày tỏ sự tự hào: "Vũ điệu rửa tay của mình được lên chương trình Last Week Tonight With John Oliver trên Đài HBO của Mỹ. Và còn được chú John Oliver nhảy theo cực kỳ dễ thương nữa. Đúng là khi mình tạo ra giá trị một cách chân thành, giá trị sẽ tự động được lan tỏa".

Khán giả Kristoffer Risanger góp ý cho Min và êkíp về phần dịch thuật, cho rằng nên gọi virus corona bằng đại từ "it" (nó) thay vì "she" (em ấy, như trong bản tiếng Việt). Êkíp đã tiếp thu và chỉnh sửa rất nhanh.

Ghen cô Vy là bản biến tấu về ca từ của ca khúc Ghen, một hit của Min và Erik từ năm 2017. Ghen có trên 110 triệu lượt xem, thu hút vì giai điệu bắt tai và MV sáng tạo.

Còn Ghen cô Vy do Min, Erik phối hợp với nhạc sĩ Khắc Hưng sửa lời và thu âm cho Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường (thuộc Bộ Y tế).

Tác giả: MI LY

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ