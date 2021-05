Dân mạng chỉ ra điểm bất thường, nghi nữ tài xế "thế thân" chịu phạt vụ Innova đi lùi trên cao tốc: CSGT yêu cầu bằng chứng

Như đã thông tin trước đó thì vào sáng ngày 12/5, đoạn camera hành trình ghi lại khoảnh khắc xe Innova màu bạc đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã được chia sẻ rất nhiều trên các trang mạng xã hội.

Hành động coi thường pháp luật, bất chấp sự nguy hiểm của tài xế khiến số đông vô cùng bức xúc. Trong clip, tài xế điều khiển xe khách chứa camera hành trình liên tục bấm còi cảnh báo xe Innova lùi ngược chiều, rồi quát lớn: "Ông muốn chết à".

Khoảnh khắc xe Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Đến chiều 14/5, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 - Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ (Cục CSGT – Bộ Công an) cho biết đơn vị đã tiến hành xác minh, xử phạt tài xế có hành vi điều khiển xe ô tô đi lùi nguy hiểm trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Cụ thể tài xế được xác định là chị Vũ T T. (36 tuổi), trú tại phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trong buổi làm việc tại trụ sở công an, chị Vũ T T. thừa nhận, vào khoảng 8h32 ngày 12/5, chị đã điều khiển xe ô tô Innova mang BKS 20A-477.XX đi từ nút giao Yên Bình để về Khu gang thép Thái Nguyên.

Tuy nhiên, do không biết đường nên nữ tài xế đã liều lĩnh điều khiển xe đi lùi trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên tại Km53, nút giao Sông Công (theo hướng Hà Nội đi Thái Nguyên).

Nữ tài xế trong buổi làm việc tại trụ sở công an.

Những tưởng vụ việc đã dừng lại, nhưng trên các diễn đàn vẫn tiếp tục xuất hiện nhiều bài chia sẻ gây tranh cãi. Một bộ phận dân mạng cho rằng trong clip ghi lại trên cao tốc, người cầm lái xe Innova là nam chứ không phải nữ.

Họ nghi ngờ chị Vũ T.T. chỉ là người "thế thân" tới chịu phạt bởi khoảnh khắc tài xế ô tô ngó đầu ra khỏi cửa kính, chi tiết tài xế Innova đeo đồng hồ tay trái cho tới lời quát của tài xế xe khách... xuất hiện trong clip.

"Xem video rõ ràng là nam, nghĩ sao là phụ nữ mà hớt cua cao vậy được? Sau khi đọc tin cũng thắc mắc, hoá ra nhiều người cũng nghĩ như mình", bình luận của một dân mạng.

Trước loạt bình luận nghi ngờ nữ tài xế "thế thân" tới nhận phạt, một cán bộ phòng Tuyên truyền và phổ biến pháp luật, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) chia sẻ trên Infonet rằng những thông tin trên mạng xã hội là không chính thống, hoàn toàn sai sự thật.

Người này còn khẳng định trên Infonet rằng: “Nếu người nào chụp được hình ảnh hoặc quay được clip chứng minh tài xế là nam, hãy mang tới cơ quan công an để xác minh làm rõ, chứ không thể nói mà không có chứng cứ”.

