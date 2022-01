Dán chi chít băng keo chiếc ô tô "hư" đỗ chắn lối, chủ quán bỗng bị tuýt còi vì một lỗi

Mới đây, mạng xã hội xôn xao hình ảnh một chiếc ô tô đỗ dưới lòng đường, ngang nhiên chắn trước cửa một quán ăn trên phố Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Một thanh niên được cho là chủ quán, đã đem cuộn băng dính ra dán chằng chịt lên chiếc xe. Cùng với đó là mảnh giấy phóng to, ghi cảnh cáo dòng chữ "vô ý thức".

Nói trong đoạn clip, chủ quán này tức tối cho biết, chiếc xe này đã đỗ trước cửa quán ăn của anh cả tiếng đồng hồ. Thanh niên cũng giận dữ nói với người đứng xung quanh: "Toàn xe ở đâu đến đây đỗ. Nó mà ra đây thì em đập cho trận".

Your browser does not support the video tag.

Dán chi chít băng keo chiếc ô tô "hư" đỗ chắn lối, chủ quán bỗng bị tuýt còi

Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên một diễn đàn giao thông. Đa số đều cho rằng, lỗi sai "không thể bào chữa" thuộc về chủ nhân chiếc xe. Tuy nhiên nhiều người cũng không đồng ý với cách hành xử của nam thanh niên trong đoạn clip.

- Đường đấy có cấm đậu cấm đỗ không? Không thì ai cho ông ấy làm trò này?! Dán tờ giấy lên là được chứ chằng chịt băng keo vậy là thành tội phá hoại tài sản rồi.

- Chưa biết thế nào nhưng phải em là em báo công an, tội huỷ hoại tài sản này nhẹ thì xử phạt hành chính, cảnh cáo như chơi. Hơn nữa đây là dưới lòng đường, đường trước cửa nhà mình đâu phải là của mình?

- Người ta đỗ vô ý thức thì báo phường, đụng tay vào làm gì. Đang được cảm thông thì lại thành sai trái và bị nhiều người lên án.

- Chắc đỗ nhiều lần rồi nên người ta uất quá. Kinh doanh kiêng kỵ chắn lối mặt tiền, giờ không cảnh cáo thì ngựa quen đường cũ.

Chủ quán dán băng keo chằng chịt lên chiếc ô tô

Dưới hàng nghìn bình luận tranh cãi kịch liệt, một tài khoản có tên V.T.L - nhận là chủ quán trong clip trên cho biết, đến tối ngày hôm nay (24/1), chiếc xe trên vẫn chưa rời đi.

"Em nói luôn nếu đỗ 1, 2 lần không ai nói đâu. Nhưng người ta đến đỗ 3, 4 ngày lẫn đêm, đỗ từ trưa đến tối, không phải một hai lần.

Sổ đỏ em tuy không ở lòng đường nhưng cái mặt tiền cửa hàng là em bỏ đi thuê đấy chứ em không bán vỉa hè nhé".

Chủ quán cập nhật tình hình chiếc xe đỗ chắn lối từ chiều tới tối

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc