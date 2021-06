Đám cưới bỗng hóa đám tang vì tường gạch đổ sập khiến 16 người thương vong, hiện trường gây ám ảnh

Vào khoảng 11h40 phút sáng 22/6, một bữa tiệc cưới ở Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, bỗng hóa thành sự kiện chết chóc khi 9 người tử vong và 7 người bị thương nặng. Nguyên nhân là do bức tường gạch đổ sập, đè lên khách mời tới tham dự.

Được biết, bàn tiệc được đặt ở khoảng sân chính, giữa phòng trước và phòng sau nên gia đình chú rể đã cẩn thận căng một tấm bạt lớn làm mái che nắng. Không rõ vì tấm bạt quá nặng hay bức tường quá cũ kỹ mà sau đó bức tường đã đổ sập, đè trúng các vị khách đang ngồi ăn tiệc bên dưới.

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, hiện trường vô cùng lộn xộn. Nhiều người nằm la liệt trên sàn nhà, bị kẹt giữa đống gạch đá, có người đã bất tỉnh, có người chỉ cử động được phần thân trên.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế nhanh chóng tới hiện trường để tìm kiếm cứu nạn. Kết quả, họ tìm thấy 9 nạn nhân đã tử vong trong đống đổ nát, 7 người bị thương nặng nhanh chóng được đưa tới bệnh viện điều trị.

Hiện trường đổ nát tại đám cưới.

Hiện vẫn chưa rõ tình trạng sức khỏe của những người bị thương. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này.

