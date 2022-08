Đại tá Đinh Văn Nơi thông tin về vụ 40 người chạy khỏi casino ở Campuchia

Khoảng 9h45 ngày 18/8, chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 số 21 (khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú) phát hiện, tạm giữ 40 người (35 nam, 5 nữ) bơi qua sông Bình Di nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Họ được cho là xuất hiện từ hướng gần Casino Rich World (trước đây tên Casino Kinh Sa), thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia) - đối diện chốt 21, rồi bơi qua sông Bình Di. Theo kết quả xác minh ban đầu, có 42 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, trong đó chốt bảo vệ biên giới giữ được 40 người, 1 trường hợp bơi qua sông mất tích, 1 người làm bảo vệ ở casino. Hiện ngành chức năng tỉnh An Giang đang phối hợp với chính quyền địa phương và Công an huyện An Phú tổ chức lực lượng tìm kiếm người mất tích. Những người trên đều có kết quả âm tính với Covid-19.