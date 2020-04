Đại lý ô tô VinFast - Chevrolet Vinh áp dụng giao dịch trực tuyến, phục vụ khách hàng mùa dịch Covid-19

Nắm bắt xu hướng đó, đại lý ô tô VinFast – Chevrolet Vinh đã áp dụng giao dịch trực tuyến với các dịch vụ: livestream trực tuyến xem xe, thanh toán online, cho khách lái thử và giao xe miễn phí tận nhà, giúp khách hàng thêm nhiều tiện ích, tiết kiệm thời gian đi lại, hạn chế tụ tập nơi đông người.

Đặc biệt ngày 1/4/2020, để hỗ trợ khách hàng trong mùa dịch cũng như chào mừng ngày giải phòng Miền Nam và ngày Quốc tế lao động 1/5, VinFast đã có thông báo chương trình “KHUYẾN MÃI CHÀO HÈ” dành cho các dòng xe VinFast bao gồm VinFast FADIL, VinFast LUX A 2.0, VinFast LUX SA 2.0, theo đó VinFast tiếp tục gia hạn chương trình khuyến mại như sau:

• Trả góp: Miễn phí lãi suất 2 năm đầu tiên

• Trả thẳng: Giảm thẳng tiền mặt tương đương 10% giá trị xe ( bao gồm VAT)

• Trả thẳng: Hoàn tiền 13% giá trị xe sau khi làm thủ tục đăng kiểm xe kinh doanh (gồm VAT, Áp dụng cho đăng xe ký kinh doanh, doanh nghiệp phải cung cấp giấy phép kinh doanh vận tải hợp lệ)

BẢNG GIÁ CÁC DÒNG XE VINFAST

Ngoài ra các dòng xe Mỹ Chevrolet được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan là bán tải Colorado và SUV 7 chỗ Trailblazer đang có chương trình khuyến mãi khá hấp dẫn, riêng xe Trailblazer 2019 khuyến mãi lên tới gần 200 Triệu đồng.



Cụ thể, Colorado 2.5L 4x2 AT LT (1 cầu) đang có giá niêm yết 651 triệu đồng, đại lý giảm 92,1 triệu, giá bán xe chỉ còn 558,9 triệu đồng; Colorado 2.5L 4x4 AT LTZ (2 cầu) giá niêm yết 789 triệu, đại lý giảm 150,9 triệu, giá bán xe chỉ còn 638,1 triệu đồng; bản cao cấp nhất là Colorado 2.5L 4x4 AT LTZ HIGH COUNTRY có giá niêm yết 819 triệu đồng, đại lý giảm 153,9 triệu, giá bán xe chỉ còn 665,1 triệu đồng.





Song song với Colorado, Chevrolet Trailblazer sản xuất 2019 cũng nhận được mức giá đề xuất mới, ở mức 869,4 triệu đồng, giảm 196,6 triệu đồng.

Bảng giá xe chevrolet traiblazer tháng 04 năm 2020



Để biết thêm nhiều thông tin khuyến mãi hấp dẫn khách, quý khách hàng liên hệ theo số Hotline 0931 393 969 để được phục vụ.

Đại lý VinFast - Chevrolet Vinh Địa điểm: Showroom VinFast - Chevrolet Vinh, Ngã 3 Quán Bàu, Đường 72m, Ngã 3 Quán Bàu, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An Hotline: 0931 393 969

