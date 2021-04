Đại lý Mercedes-Benz Vinamotor Nghệ An đi vào hoạt động

Your browser does not support the video tag.



Ngôi sao sáng tại thị trường Bắc Trung Bộ

Mercedes-Benz Vinamotor Nghệ An sở hữu vị trí chiến lược tọa lạc tại ngã tư Sân bay Vinh, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là điểm kết nối quan trọng của “Ngôi sao ba cánh” với khách hàng trong và ngoài nước khi đến Nghệ An.

Lễ khai trương Mercedes-Benz Vinamotor Nghệ An



Đặc biệt, đây là địa chỉ mang lại sự thuận tiện và dễ dàng cho các khách hàng tại Nghệ An và các tỉnh lân cận như Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình,… khi có nhu cầu tìm mua xe, lái thử xe và sử dụng dịch vụ Mercedes-Benz chính hãng.

Mercedes-Benz Vinamotor Nghệ An là đại lý tiêu chuẩn MAR2020 lớn nhất khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ

Được áp dụng công nghệ xây dựng tối tân với mức đầu tư lên đến 15 triệu đô la, Mercedes-Benz Vinamotor Nghệ An là đại lý có quy mô lớn nhất và diện tích sử dụng lên đến 11,583 m2 được chia làm 5 tầng và thực hiện đầy đủ các chức năng.

Toàn cảnh buổi Lễ khai trương

Tầng hầm gồm: Kho hàng, bãi đỗ xe với sức chứa lên đến 190 xe các loại, đảm bảo không gian lưu xe cho khách hàng đến khi đến trải nghiệm tại Vinamotor Nghệ An.

Lễ khai trương thu hút rất nhiều khách hàng tới tham quan

Cụ thể, tầng một gồm: Phòng trưng bày hiện đại theo tiêu chuẩn MAR2020 với dịch vụ tư vấn 5 sao và hệ thống tương tác kỹ thuật số mới nhất toàn cầu. Khu vực trưng bày xe gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, sự kết hợp của 1 màn hình LED P2 300 inch, 2 màn hình LED 150Inch và 8 Tivi 75 inch cùng độ phân giải cao, trình chiếu những định dạng phim khác nhau, tạo sự độc đáo cho khu vực trưng bày xe và có khả năng hỗ trợ trình chiếu cho những sự kiện quan trọng tại showroom.

Đồng thời, hệ thống các màn hình LED ở các vị trí thuận tiện, hiển thị liên tục phim giới thiệu sản phẩm giúp trải nghiệm khách hàng thêm sinh động.

Khu vực tầng 1 được thiết kế sang trọng, hiện đại

Khu vực dịch vụ tại tầng 1 gồm: Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, dán phim, chăm sóc xe...

Tầng lửng gồm: Khối văn phòng, phòng ăn sang trọng dành cho cán bộ nhân viên, phòng ăn VIP dành cho khách hàng, phòng nghỉ VIP dành cho khách hàng khi đến sử dụng các dịch vụ.

Tầng 2 gồm: Khu gò, hàn, đồng sơn và sửa chữa được trang bị các máy, thiết bị công nghệ kỹ thuật số hàng đầu theo tiêu chuẩn mới của Mercedes-Benz toàn cầu. Vinamotor tiếp nhận đến 7500 xe/năm cho xưởng đồng sơn và từ 12000 xe cho xưởng dịch vụ. Công suất xe tương đương 40 xe/ngày.

Mercedes-Benz Vinamotor Nghệ An có khu gò, hàn, đồng sơn và sửa chữa được trang bị các thiết bị hiện đại hàng đầu hiện nay

Điểm nhấn nổi bật ở khu vực xưởng và đồng sơn của Vinamotor chính là dịch vụ Express Servive và Express Paint. Máy nắn khung càng kỹ thuật số hiện đại nhất hiện nay. Các dịch vụ được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, áp dụng các thiết bị đạt chuẩn MAR2020 cùng, giúp hạn chế tối đa thời gian lưu xe của khách hàng tại xưởng.

Khu vực bàn giao phụ tùng

Tầng 3 gồm 3 chức năng Service (Bảo dưỡng, sửa chữa); Spare parts (Phụ tùng, phụ kiện bao gồm các vật phẩm trang trí, xe mô hình, trang phục, phụ kiện và quà tặng chính hãng Mercedes-Benz); Body & Paint (Đồng Sơn)

MAR2020 – Trải nghiệm mua xe kỷ nguyên 4.0

MAR2020 là tiêu chuẩn mới nhất mà Mercedes-Benz áp dụng cho hệ thống đại lý toàn cầu. Đây là sự chuyển mình với diện mạo hiện đại, cách bài trí khoa học cùng hệ thống giải pháp công nghệ nâng cao nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Vinamotor có khu vực Star Assistant được bố trí xung quanh khu vực thuận lợi dành cho khách hàng

Mercedes-Benz Vinamotor Nghệ An tạo cảm giác vừa sang trọng vừa ấm cúng cho khách hàng nhờ hệ đèn treo tùy chỉnh cùng chất liệu nội thất cao cấp. Khách hàng sẽ nhận được các dịch vụ cao cấp, bao gồm hỗ trợ di chuyển, phòng chờ hạng sang, quầy bistro với cà phê/đồ uống/thức ăn nhẹ miễn phí, Wi-Fi tốc độ cao, ghế mát-xa, phòng VIP dành cho việc thương thảo và ký kết hợp đồng. Đặc biệt, Vinamotor có phòng ăn VIP và phòng nghỉ VIP tại Showroom dành cho khách hàng đến sử dụng dịch vụ hàng ngày…

Khu vực phòng nghỉ VIP dành cho khách hàng

Một trong những điểm khác biệt của showroom MAR2020 là việc áp dụng công nghệ vào quá trình phục vụ khách hàng. Toàn bộ khu vực trưng bày xe đều được trang bị hệ thống hiển thị điện tử nhằm thay cho sách giới thiệu truyền thống.

Quý khách hàng hoàn toàn chủ động xem chi tiết thông tin và giá xe, chọn thông số kỹ thuật chính xác của xe mà khách hàng đang muốn sở hữu theo những tùy chọn sẵn có của thị trường Việt Nam. Hệ thống sẽ hiển thị hình ảnh không gian 3 chiều (3D) của chiếc xe mà quý khách vừa tùy chỉnh nội, ngoại thất và màu sắc của xe.

Ông Bradley Kelly, Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi luôn tìm kiếm và ứng dụng những cải tiến công nghệ tại các điểm chạm nhằm đảm bảo trải nghiệm hiện đại, khác biệt cho khách hàng trong suốt hành trình mua hàng và sử dụng dịch vụ của Mercedes-Benz”.

Mercedes-Benz Vinamotor Nghệ An thực hiện lễ giao xe cho khách hàng

Lễ bàn giao xe sẽ được cá nhân hóa hoàn toàn với khu vực phòng giao xe tách biệt với khu vực trưng bày. Khu vực phòng giao xe riêng biệt được trang bị màn hình LED thể hiện các thông tin, hình ảnh theo sở thích và mong muốn của khách hàng. Để mỗi buổi lễ trao xe đều mang dấu ấn cá nhân nhưng vẫn đủ riêng tư và trang trọng, nhân viên bán hàng sẽ sắp xếp các khung giờ nhận xe riêng biệt cho từng khách hàng.

Sự đầu tư vào đại lý Mercedes-Benz Vinamotor Nghệ An đạt tiêu chuẩn MAR2020 và là đại lý có quy mô, diện tích lớn nhất tại Việt Nam là minh chứng cho nỗ lực nâng cao trải nghiệm khách hàng của Mercedes-Benz Việt Nam. Đồng thời khẳng định quyết tâm và cam kết mang lại trải nghiệm đẳng cấp quốc tế cho khu vực phía Bắc và Bắc miền Trung của Vinamotor.

Tác giả: Nguyễn Huyền

Nguồn tin: ANTT/NĐT