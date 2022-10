Đại hội Đại biểu Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 -2027

Tham dự đại hội có Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và 170 đại biểu đại diện cho cộng đoàn dân Chúa tỉnh Nghệ An dự Đại hội.

Cộng đoàn dân Chúa tỉnh Nghệ An có trên 50.840 hộ, với trên 292.000 người (chiếm 9% dân số toàn tỉnh) sinh hoạt tại 14 giáo hạt, 115 giáo xứ. Có 3 dòng tu đã được cấp phép hoạt động trên địa bàn (Dòng Thừa sai Bác ái, Dòng Mến Thánh giá và Dòng Antôn Pađôva). Cộng đoàn sống đoàn kết, hòa nhập trên địa bàn dân cư ở 174/460 xã, phường, thị trấn, thuộc 20/21 huyện, thành, thị; sinh hoạt dưới sự hướng dẫn của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh với 2 Giám mục, 212 Linh mục.

Báo cáo trình bày tại đại hội đã khẳng định, nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tỉnh nhà có bước phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực, qua đó đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa thực hiện tốt chương trình mục vụ hàng năm và đường hướng hoạt động của Giáo hội Công giáo Việt Nam, kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, “là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian”.

Năm năm qua, đồng bào Công giáo trong tỉnh đã luôn nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mùa vụ, cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại cây, con giống mới có năng suất và giá trị kinh tế cao vào sản xuất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn thu nhập cao và nhiều giải pháp đồng bộ khác, góp phần tăng sản lượng và năng suất, bình quân đạt trên 11 tấn/ha/năm. Các hoạt động kinh doanh lâm, ngư, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ thương mại, phát triển ngành nghề được nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật, linh hoạt trong sản xuất, kinh doanh mang lại thu nhập, góp phần giải quyết nhiều việc làm, tăng thu nhập. Qua đó chung sức cùng cấp ủy, chính quyền các cấp giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, tăng hộ giàu; riêng tỷ lệ hộ khá, giàu trong đồng bào Công giáo đầu nhiệm kỳ là 52,7%, đến nay 55,0%, tăng 2,3%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7,5%.

Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được quý cha, Hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ, cộng đoàn giáo dân tích cực hưởng ứng. 5 năm qua, bà con giáo dân đã hiến 214.385m2 đất, tháo dỡ 85.250m tường bao, chặt bỏ 6.330 cây các loại, đóng góp 64.046 ngày công và 394,6 tỷ đồng, tự nguyện giải phóng mặt bằng đổ bê tông 425.000m2 đường giao thông nông thôn. Những kết quả trên đã làm cho diện mạo quê hương xứ, họ ngày càng khang trang, sạch đẹp, góp phần đưa 7 huyện và 252 xã có đồng bào Công giáo được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có huyện Nam Đàn đang xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu.

Với tinh thần “Sống tốt đời, đẹp đạo”, sống đạo giữa đời, mỗi người Kitô hữu, mỗi một gia đình Công giáo Nghệ An luôn hết mình vì công cuộc đổi mới, xây dựng Nghệ An ngày càng giàu đẹp, ấm no, hạnh phúc luôn ý thức góp phần xây dựng khu dân cư, sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh; tổ chức ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19, Quỹ vì người nghèo, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai.

Các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội được cộng đoàn giáo dân tích cực hưởng ứng, thực hiện và xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong bảo vệ, giữ vững an ninh, trật tự ở địa phương. Cộng đoàn giáo dân cùng nhau có trách nhiệm chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Với tinh thần Phúc âm "Mến Chúa, yêu người”, cộng đoàn giáo dân đã thực thi lời Chúa và giáo lý của Giáo hội xây dựng gia đình mình thành một mái ấm hạnh phúc, nơi Thiên Chúa và tình yêu ngự trị. Các gia đình Công giáo được mời gọi sống nếp sống của Hội Thánh dạy; ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo noi gương gia đình Thánh gia Thất; bố mẹ có trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục con cái yêu thương mọi người và sống có tình có nghĩa.

Đại hội đánh giá, nhiệm kỳ 2016-2022, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã làm tốt vai trò hướng dẫn, tập hợp, động viên đồng bào Công giáo thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời, đẹp đạo”. Đồng thời khẳng định được chức năng “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền và tổ chức Công giáo trong phản ánh, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của tổ chức Công giáo.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực trong hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An và sự chung tay góp sức của đồng bào Công giáo vào sự phát triển chung của Nghệ An.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị và mong rằng đồng bào Công giáo tỉnh nhà, các vị chức sắc, chức việc, tu sỹ, hội đồng mục vụ tiếp tục tăng cường tình đoàn kết, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mọi mặt hoạt động, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua cùng toàn dân thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Mỗi chức sắc, chức việc, tu sỹ và bà con giáo dân khẳng định kính Chúa và yêu Nước là nhiệm vụ không thể tách rời, hết lòng phụng sự Tổ quốc mới làm sáng danh Chúa; xác định rõ đầy đủ quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, nêu cao tinh thần yêu nước và đạo lý bác ái của Chúa Kitô tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu vươn lên, cống hiến nhiều hơn để đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người noi theo "thật sự là men, là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian”.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027 tiếp tục làm tốt vai trò là cầu nối giữa đạo và đời, tập hợp, đoàn kết đồng bào Công giáo tỉnh nhà, động viên đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực trong đồng bào Công giáo để khơi dậy lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc, làm cho phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Trước mắt, cùng chung tay với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả do lũ lụt vừa xẩy ra sau hoàn lưu bão Noru gây ra, phục hồi sản xuất, chăm lo an sinh, ổn định đời sống, không để ai bị đói, rét. Mùa mưa, bão, lũ lụt còn dài, mong đồng bào chủ động phòng, tránh để hạn chế thiệt hại xảy ra.

Đại hội đã hiệp thương suy cử Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 74 ủy viên, Ban Thường trực gồm 8 người. Ông Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An (nhiệm kỳ 2016-2022) được Đại hội suy cử tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An đề ra mục tiêu, phương hướng: Phát huy vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An tích cực thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam; tăng cường mối quan hệ giữa các thành phần dân Chúa với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tạo sự đồng thuận xã hội; tập hợp, đoàn kết đồng bào Công giáo, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp.

Tại Đại hội, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân của tỉnh Nghệ An đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2017 – 2022. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 06 tập thể, 08 cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo giai đoạn 2017 - 2022. Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo nhiệm kỳ 2017 -2022.

