Đại gia xăng dầu cầm đầu nhóm lập công ty 'ma'

Khuya 8/9, Công an TP Hải Phòng thông tin ban đầu về quá trình điều tra và việc bắt giữ ông Ngô Văn Phát (56 tuổi, ở phố Lê Hồng Phong, quận Hải An).

Theo đó, qua nắm tình hình, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại chi cục thuế có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Nhiều xe biển xanh đậu trước biệt thự của ông Phát khi công an khám xét. Ảnh: Nguyễn Dương.

Quá trình điều tra, công an triệt phá nhóm lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn do Ngô Văn Phát tổ chức, cầm đầu.

Trong các ngày từ 4 đến 7/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ngô Văn Phát (ở quận Hồng Bàng) cùng 6 bị can (4 nữ, 2 nam) về tội Mua bán trái phép hóa đơn. Trong đó có Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát là Vũ Văn Bảy (70 tuổi, quê huyện Đông Hưng, Thái Bình, thường trú TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Từ cuối giờ chiều 8/9, cơ quan điều tra đã khám xét biệt thự của ông Ngô Văn Phát nằm trên đường Lê Hồng Phong.

Theo ghi nhận của Zing, tòa nhà này nằm gần khu vực Sân bay Cát Bi, ít người qua lại. Nhiều ôtô biển xanh đậu trước cổng tòa nhà. CSGT và trật tự được điều động làm nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài.

Cuộc khám diễn ra trong nhiều giờ và chi tiết về kết quả chưa được công an tiết lộ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng mở rộng vụ án.

Ông Phát là Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Thương mại xăng dầu Phát - Petraco và Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành. Ông này nổi tiếng là người giàu có và sở hữu nhiều ngôi nhà to như lâu đài ở Hải Phòng và Thái Bình.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: zingnews.vn