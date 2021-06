Đại gia Quảng Ngãi lần đầu tiên có tài sản chạm mốc 1 tỷ USD giàu thứ 6 Việt Nam là ai?

Thị trường chứng khoán thăng hoa thời gian qua tạo tiền đề cho nhiều cổ phiếu bứt phá mạnh mẽ, trong đó có có cổ phiếu PDR của Công ty Cổ phần Bất động sản Phát Đạt. Sự đi lên mạnh mẽ của cổ phiếu giúp giá trị vốn hóa của Phát Đạt cũng tăng trưởng vượt bậc. Nhờ đó, DN bất động sản này gia nhập danh sách tỷ USD vốn hóa vào đầu tháng 2/2021. Đây cũng là thời điểm cổ phiếu PDR chính thức được Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) thêm vào rổ VN30 - hiện chiếm khoảng 80% vốn hóa và 60% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Đạt - người vừa có tài sản chạm mốc 1 tỷ USD.

Phiên cuối tuần qua, cổ phiếu PDR tăng 5% lên 87.400 đồng và lập đỉnh giá mới. Tài sản của ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Bất động sản Phát Đạt - theo đó cũng tăng thêm 1.250 tỷ đồng sau ngày 11/6, lên thành 26.018 tỷ đồng. Ông Đạt hiện nắm giữ trực tiếp 298 triệu cổ phiếu Phát Đạt.

Tính rộng ra, thị giá cổ phiếu PDR đã tăng một mạch từ vùng 30.000 đồng lên 87.400 đồng trong vòng chưa đầy 8 tháng qua. Giá trị vốn hóa của Phát Đạt cũng tăng lên 42.448 tỷ đồng (1,85 tỷ USD).

Với diễn biến giá cổ phiên liên tục tăng, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt đã góp mặt vào top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam trong năm 2020 và đã vươn từ vị trí thứ 8 lên vị trí thứ 6, tính đến hiện tại. Tài sản ròng của ông Đạt xếp sau Chủ tịch Vingroup, Hòa Phát, Novaland, Techcombank và Masan.

Hiện nay, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt sở hữu xấp xỉ 298 triệu cp, ứng với giá trị hơn 27.237 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), tính theo giá đóng cửa phiên hôm nay và chiếm hơn 61% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Ngoài ra, hai người con của ông Đạt sở hữu hơn 5,4 triệu cp PDR, tính đến đầu năm 2021.

Tính đến hết tháng 3 năm nay, tổng tài sản của Phát Đạt vượt 17.363 tỷ đồng, tăng hơn 1.700 tỷ đồng so với đầu năm và gấp 2,3 lần quy mô tài sản vào cuối năm 2015.

Trong đó, phần lớn tài sản của doanh nghiệp là hàng tồn kho với tổng giá trị hơn 10.600 tỷ đồng, bao gồm gần 4.500 tỷ từ The EverRich 3 và The EverRich 2 (The River City) tại Quận 7, TP HCM đã thu tiền từ đối tác nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất việc chuyển nhượng do chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định pháp luật.

Vài năm trở lại đây, Phát Đạt đã M&A một số doanh nghiệp, qua đó nắm quyền phát triển dự án như Tropicana Bến Thành, Long Hải (tồn kho 1.988 tỷ đồng), dự án Phước Hải (tồn kho 1.371 tỷ đồng) và gần đây nhất là dự án Bình Dương Tower có tổng mức đầu tư dự kiến 5.600 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Đạt sinh năm 1970, người Quảng Ngãi. Ông đã có 25 năm kinh nghiệm quản lý trong các ngành kinh doanh khác nhau. Ông Đạt là một trong những Cổ đông sáng lập của Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt và đã giữ chức vụ Tổng Giám Đốc từ năm 2004 đến nay. Ông chính là người đã vạch ra những định hướng mang tính chiến lược, điều hành các hoạt động kinh doanh và đầu tư để đưa Công ty Phát Đạt tiến lên với những bước phát triển nhanh mạnh và vững chắc để trở thành Công ty Phát Đạt tầm cỡ ngày hôm nay.

