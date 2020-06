Đại gia mua trinh giải đen: Biến phóng viên thành “sơn nữ” tuổi 17 qua mặt tú bà (kỳ 2)

Ứng phó với tình huống bất ngờ

Thỏa thuận với tú bà xong xuôi, chúng tôi đau đầu tìm kiếm “con mồi” đáp ứng yêu cầu của tú bà. Với cặp mắt chuyên nghiệp của “cáo già làng chơi” nhắc nhở chúng tôi phải thận trọng trong việc tìm “con mồi” qua cửa tú bà.

Những nữ phóng viên trẻ mới vào nghề được ưu tiên lựa chọn. Ngay cả phương án “mượn” nữ sinh lớp 12 tham gia cũng được chúng tôi tính đến. Tuy nhiên, quá trình nhập vai sẽ gặp nguy hiểm bởi những người quá non thiếu kỹ năng tác nghiệp cũng như sự tự bảo vệ bản thân. Bởi chúng tôi hiểu nếu xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn sự dấn thân sẽ tạo ra nỗi ân hận.

Suy đi tính lại, chúng tôi tìm đến nữ phóng viên tuổi đời không trẻ nhưng vóc dáng và tính cách lại có thể qua mắt tú bà và ngay cả “đại gia” trong kịch bản qua cầu thứ nhất. Cô bạn đồng nghiệp 25 tuổi nhưng có gương mặt ngây thơ, vóc dáng nhỏ, cặp mắt to trong sáng rất phù hợp để hóa thân thành sơn nữ 17 tuổi.

Bản lý lịch cho “sơn nữ” được chúng tôi dựng lên: Cô bé quê ở Hà Giang, quanh năm trong bản làng, không tiếp xúc nhiều với bên ngoài, cần tiền chữa bệnh cho mẹ… Chúng tôi quyết định “tiền trảm hậu tấu” photoshop ảnh của đồng nghiệp gửi cho tú bà và thông báo việc hỗ trợ trong tuyến bài điều tra.

Ban đầu “sơn nữ” tỏ ra lo lắng. Nhưng ảnh đã gửi đi, nếu không gặp gỡ những gì đồng nghiệp làm trước đó thành công không, bởi thế “tên đã bắn khỏi cung” cô không có lí do để từ chối. Thêm vào đó, máu nghề nghiệp nổi lên chúng tôi đã có thêm thành viên thâm nhập đưa những góc khuất nơi thế giới ngầm của những đại gia lắm tiền nhiều của.

Phóng viên nhập vai được hoá trang thành "sơn nữ" 17 tuổi.

18h ngày 30/5 dòng tin nhắn nhấp nháy trên Zalo của tôi, Thu Hà (kẻ môi giới đã nói trong bài 1) báo vị đại gia đã xem ngày giờ cần “hành xử” sơn nữ 17 tuổi ngay trong đêm. Chi tiết cuộc giao dịch diễn thế nào, Hà sẽ báo sau.

Địa điểm gặp mặt là yếu tố then chốt quyết định việc bố trí phóng viên hỗ trợ tác nghiệp, cũng như sự an toàn của người nhập vai. Việc không biết địa điểm giao dịch khiến chúng tôi thấp thỏm. Một giờ sau, Thu Hà nhắn tin yêu cầu phải trang điểm gợi cảm cho cô bé để tạo thêm thiện cảm với khách. Ngoài ra, Hà không nói gì thêm.

Xác định đây là đường dây mua bán trinh chuyên nghiệp, nhân vật mua trinh là những đại gia số má. Do đó, trong lúc trang điểm cho nhân vật, chúng tôi vẫn cố gắng dò hỏi về vị đại gia bí ẩn và địa điểm hẹn. Tuy nhiên, Hà vẫn không hé răng nửa lời.

Nếu đại gia bí ẩn kia hẹn gặp trong xe ô tô hay chung cư cao cấp vốn là địa điểm người lạ không dễ tiếp cận. Điều này sẽ nguy hiểm cho người nhập vai. Đồng hồ điểm 21h, chúng tôi vẫn chưa biết địa điểm gặp mặt.

Điều lo ngại cuối cùng đã đến. Một tiếng sau, chúng tôi nhận được tin nhắn của Thu Hà cho biết sẽ gặp tại chung cư Vinhomes Green Bay Mễ Trì tại Hà Nội. Qua tìm hiểu, đây là loại chung cư cao cấp nên kiểm soát rất khắt khe người qua lại. Để tiếp cận được căn hộ nơi vị đại gia bí ẩn đang ở rất khó khăn.

Bắt “chào hàng” một cách “biến thái”

Sau khi đã trang bị đầy đủ các phương tiện tác nghiệp, chúng tôi chuẩn bị di chuyển đến địa điểm đã hẹn thì bất ngờ nhận được yêu cầu “biến thái” từ môi giới và gã đại gia.

Chúng yêu cầu gửi hình ảnh “nhạy cảm” của sơn nữ để kiểm tra trước khi tiến hành “giao dich”. Dục vọng đến mức bệnh hoạn của gã đại gia này khiến chúng tôi không khỏi rùng mình. Chúng tôi đưa ra nhiều lý do để từ chối lời đề nghị suồng sã này.

Tuy nhiên, Thu Hà doạ rằng, khi đã tham gia vào đường dây thì phải thực hiện luật ngầm của thế giới đó. Nếu từ chối, mọi giao dịch chấm dứt.

Trước sự thúc giục của Thu Hà, chúng tôi đã tìm ảnh trên mạng trong nhóm kín gửi đi “chào hàng”. Nhận được ảnh, đầu dây bên kia Hà đồng ý gặp mặt để trực tiếp thoả thuận “mua- bán”. Để đảm bảo an toàn cho phóng viên nhập vai, chúng tôi ra điều kiện, cho 1 người đi cùng “sơn nữ”. Điều kiện này khiến tú bà Thu Hà chột dạ.

Tuy nhiên sau một hồi đàm phán, đứng trước khoản lợi nhuận khủng Thu Hà đồng ý. Nhưng ả cáo già không quên kèm theo điều kiện, người đi cùng phải dừng lại trước sảnh chung cư để cô bé và gã đại gia bí ấn thực hiện giao dịch.

Căn hộ ttrung cư cao cấp nơi gã đại gia ở.

Đến điểm hẹn. Lúc này đồng hồ chỉ 23h, xung quanh hầu như không bóng người. Phía trong sảnh xuất hiện vài thanh niên lạ ra chừng cảnh giới Bất ngờ, từ bên trong một người đàn ông chừng 35 tuổi tuổi tiến lại. Tiếng “tút tút” mở khoá bằng vân tay vang lên. Tấm cửa kiểm soát ra vào sảnh chung cư hé mở cho nhân vật của chúng tôi bước vào.

Người đàn ông phong độ khiến chúng tôi giật mình. Không nghĩ rằng gương mặt mang vẻ tri thức kia lại mù quáng tin vào việc tìm gái trinh “giải đen”.

Từ phía sau chúng tôi một bóng người xuất hiện, theo sát khiến chúng tôi phân tâm. Phía trong sảnh, gã đại gia bất ngờ yêu cầu cô gái phải lên phòng giao dịch. Nếu không cuộc gặp sẽ bị huỷ.

Theo kịch bản dựng sẵn, “sơn nữ” đồng ý lên theo. Nhưng yêu cầu phải hé cửa phòng trong lúc trò chuyện. Khi tới cửa phòng, cô bạn sẽ “câu giờ” để nhắn địa chỉ căn hộ cho chúng tôi.

Phía sau cánh cửa khép hờ, những lời suồng sã buôn bán xác thịt bắt đầu được phơi bày…

Bản chất của kẻ buôn thân xác phụ nữ Trước khi gặp được “đại gia” tú bà gửi yêu cầu phải “chào hàng” kiểu có một không hai khiến chúng tôi tròn mắt. - 15 phút nữa đưa hàng tới chung cư Vinhome. Khách yêu cầu gửi ảnh “vùng kín” trước. Gửi luôn. - Để làm gì? Sắp đưa người tới rồi. - Kiểm tra trinh tiết, tạo cảm hứng trước giao dịch. - Cô bé ngại, không muốn lộ ảnh. - Không cần chụp mặt. 5 phút không có, huỷ giao dịch.

