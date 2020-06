Đại gia Đường "Nhuệ" bị đề nghị mức án 7 năm tù giam

Thông tin từ Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho ,cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích, theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, VKSND TP Thái Bình cũng đã nhận được bản kết luận điều tra vụ án này. Trong 3 vụ án liên quan Nguyễn Xuân Đường (còn gọi là Đường "Nhuệ"), đây là vụ duy nhất do các cơ quan tố tụng TP Thái Bình thụ lý hồ sơ.

Nguyễn Xuân Đường bị truy tố mức án 7 năm tù giam.

Như đã đưa tin, việc đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Đường có liên quan đến việc bà Đ.T.L. (56 tuổi, trú TP Thái Bình) tố cáo bị can hành hung mẹ con bà L. ngay trụ sở Công an phường Trần Lãm vào ngày 18/11/2014.

Tháng 1/2015, Công an TP Thái Bình khởi tố vụ hình sự để điều tra vụ việc nhưng 6 tháng sau, cơ quan này ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án do chưa xác định được bị can và hết thời hạn điều tra.

Ngày 16/4, Công an TP Thái Bình ra quyết định phục hồi điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra nói trên để tiếp tục làm rõ.

Thông tin ban đầu cho biết, người phụ nữ và gia đình Nguyễn Xuân Đường không quen biết, không mâu thuẫn hay mắc nợ gì với nhau. Giữa năm 2014, Đường "Nhuệ" đến nhà bà L. và tuyên bố lý do đòi nợ giúp một người. Chủ nhà giải thích không nợ nần ai và yêu cầu ông Đường dừng việc tìm gặp hay gọi điện thoại cho bà.

Tháng 10/2014, gia đình bà L. thấy xuất hiện nhiều người lạ mặt đến gây rối, đập phá và đe dọa những người trong nhà. Sự việc lúc đó được người phụ nữ trình báo công an sở tại. Sáng 18/11/2014, bà L. cùng con trai đến trụ sở Công an phường Trần Lãm để làm việc. Bị hại cho rằng lúc đó, một nhóm người đi cùng Đường "Nhuệ" cũng có mặt.

Theo người phụ nữ này, khi bà đang ở phòng tiếp dân thì Nguyễn Xuân Đường đến chửi bới rồi hành hung bà và con trai. Thậm chí, người phụ nữ tố Đường "Nhuệ" đe dọa và đánh nhiều lần. Sau vụ việc, người con bị tổn hại sức khỏe 15%, còn bà chấn thương phần mềm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Tác giả: Diệu Nhi

Nguồn tin: Pháp Luật Plus