Đại diện Tòa thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh

Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Ngọc Kim Nam – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Về phía Giáo phận Vinh có Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đón Tổng Giám mục Marek Zalewski

Tại buổi chào xã giao, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng chào mừng và gửi tới Ngài Tổng Giám mục Marek Zalewski, các quý vị trong Đoàn lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc chuyến thăm của Ngài Tổng Giám mục Marek Zalewski thành công, tốt đẹp.

Quang cảnh buổi tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, trong thời gian qua, Tòa thánh Vatican và cá nhân Ngài Tổng Giám mục Marek Zalewski đã dành sự quan tâm đến các hoạt động của Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung, Giáo phận Vinh nói riêng. Nhờ đó, các vị linh mục, giáo mục, đồng bào công giáo có các hoạt động theo đúng Giáo lý, Giáo luật của Thiên chúa và cùng với cộng đồng, chính quyền thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung giới thiệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã giới thiệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An. Tỉnh Nghệ An là tỉnh có diện tích đất tự nhiên lớn nhất cả nước với 16.490 km2, Dân số hơn 3,3 triệu người, đông dân thứ tư so với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 02 tôn giáo chiếm đa số là Công giáo và Phật giáo. Trong đó, Công giáo có khoảng 290.000 tín đồ (9% dân số Nghệ An). Các hoạt động của Công giáo trên địa bàn đều được thực hiện đúng theo định hướng của Giáo hội, Giáo lý, Giáo luật của Thiên chúa, có sự đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Năm 2021, với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng các tôn giáo, tỉnh Nghệ An đã đạt được các kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tích cực, đến nay cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đủ mũi cơ bản độ tuổi trên 18 toàn tỉnh đạt 100%; đối với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 100%, tiêm mũi 2 đạt tỷ lệ 97,6 %. Chính phủ Việt Nam đang chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 để vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và các hoạt động của nhân dân.

Về kinh tế, quy mô nền kinh tế của tỉnh Nghệ An đạt trên 100.000 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm ước tăng 6,2%, đứng thứ 22/63 tỉnh, thành phố. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện khoảng 19.000 tỷ đồng (khoảng 835 triệu USD). Thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh đạt gần 44.000 tỷ đồng... Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm; đặc biệt là quan tâm đến công tác an sinh xã hội, quan tâm đến những người gặp khó khăn theo chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Quyền tự do về tôn giáo và tín ngưỡng được tạo điều kiện; các hoạt động tôn giáo được chính quyền các cấp hỗ trợ. Các nhu cầu tôn giáo chính đáng, hợp pháp, phù hợp thực tế được giải quyết kịp thời. Các vị chức sắc đã lãnh đạo đồng bào Công giáo thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Chính quyền. Tỉnh đã xây dựng được môi trường đoàn kết trong đồng bào Công giáo với chính quyền và người dân trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà cho Tổng Giám mục Marek Zalewski

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có sự đóng góp rất quan trọng của đồng bào Công giáo. Đồng bào Công giáo đã có đóng góp hết sức tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội, tham gia đóng góp vào Quỹ phòng chống COVID-19, các hoạt động từ thiện, nhân đạo...

Thay mặt chính quyền tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự đóng góp của đồng bào Công giáo vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh, vì vậy mong muốn Ngài Tổng giáo mục và Ngài Giáo mục Giáo phận Vinh tiếp tục đường hướng lãnh đạo người Công giáo trên địa bàn tỉnh cùng chính quyền tỉnh, cộng đồng dân cư trên địa bàn chung tay xây dựng tỉnh Nghệ An theo đường hướng của Giáo hội Công giáo “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”.

Tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện Tòa thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam đánh giáo cao chuyến thăm tới Nghệ An của đoàn

Tại buổi tiếp xã giao, Tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện Tòa thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh đối với đoàn.

Ngài Tổng Giám mục Marek Zalewski cho biết, chuyến thăm lần này của đoàn tới Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng nhằm đánh giá lại những hoạt động cũng như truyền tải những thông điệp của Giáo hoàng tới các Giáo hội của Việt Nam cũng như chính quyền các cấp.

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh cảm ơn thịnh tình của chính quyền tỉnh đối với Giáo phận

Trong thời gian qua, Tổng Giám mục Marek Zalewski đã có nhiều buổi làm việc với Chính phủ Việt Nam, qua đó mối quan hệ giữa Tòa thánh Vatican với Việt Nam ngày càng thắt chặt. Hy vọng trong thời gian tới, Tòa thánh Vatican sẽ cử đại diện thường trú tại Việt Nam; mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn