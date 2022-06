'Đại bịp' của Tịnh Thất Bồng Lai - Lê Tùng Vân sắp ra vành móng ngựa, rùng rợn khi lột trần 'mảng tối' rối như canh hẹ

Liên quan đến vụ án Tịnh Thất Bồng Lai ngày 13/6, ông Trần Quốc Dũng, Chánh án TAND tỉnh Long An xác nhận, TAND huyện Đức Hòa đã tiếp nhận cáo trạng cùng toàn bộ hồ sơ vụ án “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” để xét xử bản án sơ thẩm. Hiện TAND huyện đang phân công thẩm phán nghiên cứu, nếu đủ cơ sở sẽ xét xử trong thời gian sớm nhất.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Long An, ông Lê Tùng Vân (90 tuổi), là người có vai trò chủ mưu, tổ chức các hành vi vi phạm pháp luật tại Tịnh Thất Bồng Lai như biên soạn, dàn dựng, biên tập các video chứa đựng những nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đáng chú ý, ông này còn được xác định là người kiểm duyệt nội dung clip và cho phép các bị can đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội.

Trong một số clip, ông Lê Tùng Vân có những lời lẽ xuyên tạc, xúc phạm Phật giáo, xúi giục mọi người không tôn trọng tôn giáo và luật pháp; sáng tác ra các nghi thức, thủ tục cúng bái mạo danh, danh xưng Đức Phật, xúc phạm Phật giáo... khiến toàn xã hội bức xúc. Chính vì điều này mà khi có thông tin bị can Lê Tùng Vân sắp ra hầu tòa, dư luận tỏ ra vô cùng vui mừng khi pháp luật được thực thi đúng người, đúng thời điểm.

Theo thông tin từ VTC, ông Lê Tùng Vân đến TP.HCM "lập nghiệp" từ năm 1975. Năm 1990, ông Vân thành lập nên Trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức rồi tự xưng là giám đốc. Địa điểm này có hàng chục người sinh sống, được chính chủ khẳng định là trẻ mồ côi và người già cơ nhỡ. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng vào cuộc, nơi này bị phát giác có nhiều sai phạm như không đăng ký tạm trú, không có thủ tục nhận nuôi theo quy định pháp luật và có dấu hiệu trục lợi bất chính từ việc kêu gọi từ thiện. Đến tháng 7/2007 trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức bị đóng cửa.

Không từ bỏ tham vọng, năm 2015, ông Lê Tùng Vân bán tháo toàn bộ tài sản chuyển đến nhà bà Cao Thị Cúc rồi lập nên tụ điểm Tịnh Thất Bồng Lai và ông tiếp tục tự phong cho mình là trụ trì.

Trong quá trình điều tra vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, cơ quan chức năng xác định nơi thường trú của Lê Tùng Vân là nhà 39C đường Lý Chiêu Hoàng (phường 10, quận 6, TP.HCM), nơi ở hiện tại là nhà 191A (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hoà) hay cơ sở Tịnh Thất Bồng Lai. Hiện cha mẹ của kẻ cầm đầu Tịnh Thất Bồng Lai đã qua đời, trình độ học vấn của ông Vân là 12/12. Về thông tin về vợ con, cơ quan công an chưa nắm rõ.

Liên tục bị phát giác sai phạm, tuy nhiên ông Lê Tùng Vân không biết hối cải. Miệng liên tục hô khẩu hiệu sống "tốt đời đẹp đạo" nhưng lại lợi dụng Phật giáo vào mục đích bất chính. Trở thành tên “đại bịp” bị lên án, cú “ngã ngựa” lần này của ông Lê Tùng Vân và các bị can trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai được xem là dấu chấm hết.

