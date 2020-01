Đà Nẵng tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp cho học sinh.

Thông tin trên báo Giáo dục và Thời đại, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, các trường, trung tâm thuộc Sở, trường đại học ngoài công lập tổng vệ sinh trường, lớp; tiến hành khử trùng các dụng cụ nhà bếp, đồ dùng sinh hoạt cá nhân… trước khi học sinh, sinh viên đi học lại sau nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân; phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và các dịch bệnh mùa đông xuân; việc đảm bảo các điều kiện chăm sóc sức khỏe, vệ sinh học đường và an toàn trường học, dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm cho trẻ em, học sinh, sinh viên; hướng dẫn thực hiện các quy định, nội quy về bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, công trình vệ sinh trong các cơ sở giáo dục. Giáo dục học sinh, sinh viên làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương trong việc giáo dục, hướng dẫn trẻ em, học sinh, sinh viên thực hiện các kỹ năng phòng chống dịch bệnh, các hành vi tự chăm sóc khỏe, quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp với chế độ rèn luyện thể lực phù hợp với độ tuổi, thể trạng của trẻ em, học sinh và điều kiện của gia đình trẻ em, học sinh để dự phòng các dịch bệnh.

Theo dõi chặt chẽ và phối hợp quản lý tốt sức khỏe học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường; phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không đế dịch lây lan trong trường học; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của ngành giáo dục cùng với ngành y tế... nhằm đảm bảo sức khỏe cho trẻ em, học sinh, sinh viên…

Trước đó, như báo điện tử Dân Sinh đã đưa tin, Sở Du lịch, Sở Y tếTP Đà Nẵng cũng đã thông báo các số điện thoại đường dây nóng về tình hình phòng chống dịch viêm phổi cấp.

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch (người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Du lịch TP Đà Nẵng): Số điện thoại 0943109009; email: binhnx@danang.gov.vn; ông Lê Hồng Phương - Thường trực Tổ phản ứng nhanh trong hoạt động du lịch, số điện thoại Tổ phản ứng nhanh: 0919247009 và Trung tâm Hỗ trợ du khách Đà Nẵng, số điện thoại: 02363.550.111.

Lãnh đạo Sở Y tế: Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế, điện thoại 0905141567; lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Bác sĩ Tôn Thất Thạnh - Giám đốc Trung tâm, số điện thoại 0905672468; lãnh đạo Bệnh Viện Đà Nẵng: Bác sĩ Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc, số điện thoại 0903583881 và lãnh đạo Bệnh viện Phụ Sản Nhi: Bác sĩ Trần Thị Hoàng - Phó Giám đốc, số điện thoại 0903543115.

