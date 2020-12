Đã bắt được nữ nghi phạm sát hại người phụ nữ đơn thân tại nhà riêng ở Bình Thuận

Ngày 13/12, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ khẩn cấp nghi can Lê Thị Chanh (48 tuổi, HKTT tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Lê Thị Chanh được xác định là nghi can đã sát hại người phụ nữ đơn thân tại thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong (Bình Thuận) vào ngày 1/12.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Lan (50 tuổi), là một phụ nữ đơn thân.

Hiện trường vụ án mạng có nhiều người dân hiếu kỳ đến theo dõi.

Như thông tin đã đưa, trưa 1/12, người dân phát hiện bà Lan nằm tử vong trên tấm nệm đặt giữa nhà, trên mặt có chiếc gối.

Sự việc ngay lập tức được trình báo lên cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định nạn nhân đã bị sát hại, vùng đầu và cổ có vết thương.

Người thân cho biết, nạn nhân sống một mình trong căn nhà nói trên. Khi phát hiện thi thể, số nữ trang trên người nạn nhân đã bị mất.

Liên quan đến vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã thành lập Ban chuyên án để điều tra. Ban chuyên án do Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra làm Trưởng ban.

