Đã bắt được nghi can sát hại gia đình người Hàn Quốc

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VNE

Thông tin trên VNE, ngày 25/12, Công an TP HCM bắt được nghi can sát hại bà Jung Young Sook (49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) nhưng chưa công bố danh tính. Vụ việc làm 3 người thương vong.

Nghi can được miêu tả là từ 20 đến 25 tuổi, dáng người thư sinh, cao 1m67, tóc đen, trán cao, da trắng, đeo kính cận gọng đen, nói được tiếng Anh nhưng không chuẩn.

Theo Công an TP.HCM, sau khi tấn công gia đình người Hàn Quốc, nghi can đã di chuyển qua nhiều quận để lẩn tránh sự truy bắt của công an. Khi nghi can này đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn P.Phạm Ngũ Lão (Q.1) thì bị công an bắt giữ.

Theo điều tra, vợ chồng bà Jung Young Sook có xích mích trong làm ăn với đồng hương Hàn Quốc. Người này được cho là đã thuê sát hại trả thù vợ chồng bà Sook.

Như Thanh Niên đưa tin, rạng sáng 21/2, nghi can đã trèo tường rào vào nhà của gia đình ông Yoon Sang Yong (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) ở khu Hưng Phước 1, P.Tân Phong, Q.7. Nghi can đã ra tay sát hại người vợ là bà Jung Yuong Sook (49 tuổi), cắt cổ người chồng là ông Yoon Sang Yong và đâm vào con gái là cô Yoon Jeong Jyi (16 tuổi) gây thương tích nặng.

Sau khi gây án, hung thủ lấy nhiều điện thoại di động của các nạn nhân, 1 xe ô tô Chervolet Spark của gia đình để trước nhà, rồi tẩu thoát về khu vực cầu Thủ Thiêm (P.Bình An, Q.2) đốt xe phi tang.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.