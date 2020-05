Cựu Trưởng công an TP Thanh Hóa nhận tội tại tòa

Sáng 8/5, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Nhận hối lộ đối với bị cáo Nguyễn Chí Phương (cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa).

Ông Phương được người nhà dùng ôtô đưa đến và dìu vào trong từ sớm.

Mở đầu phiên xử, bị cáo Phương trình bày với HĐXX xin được ngồi để trả lời vì do sức khỏe yếu và được chủ tọa Hà Huy Hùng chấp nhận. Bên cạnh ông Phương có một người ngồi gần để hỗ trợ, đảm bảo sức khỏe.

Cựu Trưởng công an TP Thanh Hóa được ngồi suốt phiên xử, có người ngồi cạnh bên hỗ trợ, đảm bảo sức khỏe. Ảnh: Như Thanh.

HĐXX cũng cho biết kể từ khi bị khởi tố đến nay thì bị cáo Phương thường xuyên đau ốm. Qua giám định sức khỏe, cựu Trưởng công an TP Thanh Hóa được xác định "mất 62% sức khỏe".

Trong phiên tòa, người bị hại là ông Đỗ Đức Hiếu, cựu thuộc cấp của ông Nguyễn Chí Phương cũng có mặt tại tòa.

Theo cáo trạng, ông Phương là Trưởng công an, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa. Đỗ Đức Hiếu là cán bộ Đội cảnh sát trật tự Công an TP Thanh Hóa.

Ngày 18/7/2018, Hiếu lấy trộm chiếc xe máy để tại nhà xe của cán bộ, chiến sĩ ở cơ quan để sử dụng.

Một ngày sau, Hiếu thừa nhận hành vi của mình sau khi làm việc với ông Phương và Đội điều tra tổng hợp Công an TP Thanh Hóa. Chiếc xe sau đó được thu hồi.

Ông Phương là người trực tiếp chỉ đạo việc đề nghị xử lý kỷ luật và ký các văn bản tố tụng khi giải quyết vụ Hiếu có hành vi Trộm cắp tài sản. Quá trình thực hiện, bị cáo lợi dụng chức vụ quyền hạn, 3 lần nhận từ Hiếu tổng số tiền 260 triệu đồng để giúp cấp dưới không bị xử lý kỷ luật, không bị xử lý hình sự.

Sau đó, ông Phương chỉ đạo cán bộ cấp dưới hướng dẫn Hiếu làm thủ tục xin xuất ngũ. Ông này cũng trao đổi với lãnh đạo VKSND TP Thanh Hóa không xử lý hình sự và báo cáo lãnh đạo công an tỉnh xin xử lý nội bộ về vụ việc nhưng không được chấp nhận.

Ông Phương sau đó phải làm thủ tục đề nghị tước danh hiệu Công an Nhân dân, khởi tố và đề nghị truy tố đối với Đỗ Đức Hiếu. Thấy mình sắp bị đưa ra xét xử, Hiếu đến nhà ông Phương để đòi tiền nhưng chỉ được nhận lại 150 triệu đồng. Vì thế, người này không nhận tiền và bỏ về.

Ngày 22/11/2018, TAND Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, xử phạt Đỗ Đức Hiếu 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội Trộm cắp tài sản. Sau khi bị tuyên án, Hiếu gửi đơn tố cáo sếp cũ kèm theo file ghi âm đến nhiều cơ quan.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, ông Phương đã nộp lại số tiền nhận của Hiếu. VKSND Tối cao kết luận việc phải đề nghị xử lý kỷ luật và truy tố Đỗ Đức Hiếu là ngoài mong muốn của ông Phương. Vì vậy, hành vi của Phương đủ yếu tố cấu thành tội Nhận hối lộ.

Ngày 23/1/2019, Bộ trưởng Công an đã ra quyết định kỷ luật ông Phương bằng hình thức tước danh hiệu Công an Nhân dân.

Ngày 25/1, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Chí Phương về tội Nhận hối lộ. Tuy nhiên, do ông Phương bị bệnh nặng nên được tại ngoại cho đến nay.

Tại tòa, bị cáo Phương thừa nhận nội dung cáo trạng nêu trên là đúng và cho hay do "thiếu tỉnh táo" nên để xảy ra sự việc này.

Được nói lời cuối cùng, bị cáo Phương cho biết bản thân ông có quá trình gần 40 năm công tác trong ngành công an, giữ nhiều chức vụ ở nhiều địa bàn, có cả miền núi, đạt được nhiều thành tích và nhận được nhiều bằng khen của các cấp, các ngành,... Vì thế, ông mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ bản án.

Sau đó, HĐXX tuyên bố nghị án, phần tuyên án sẽ diễn ra vào ngày 12/5.

Đây là lần thứ 3, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử ông Nguyễn Chí Phương. Hai lần trước tòa diễn ra lần lượt vào các ngày 18/3, 6/4 nhưng do bị cáo bị ốm và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: zing.vn