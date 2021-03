Cựu giảng viên đại học tham gia đường dây buôn ma túy liên tỉnh

Pháp luật

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Công an thành phố Hà Nội đã lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đối tượng buôn ma túy cất giấu trong can mắm tôm để vận chuyển từ Nghệ An mang ra Hà Nội tiêu thụ.