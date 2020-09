Cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm khai gì tại cơ quan điều tra?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội, Công ty Cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty TNHH Vật tư khoa học và thương mại Việt Nam (MST) và các đơn vị liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị can Nguyễn Nhật Cảm, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội và 9 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Nguyễn Nhật Cảm.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Nhật Cảm khai, chiều 5/2/2020, Cảm liên hệ với Nguyễn Thanh Tuyền (nhân viên công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông) để tham khảo Hệ thống Realtime PCR tự động của hãng Qiagen do Công ty Phương Đông làm đại lý và được Tuyền cho biết Công ty Phương Đông có sẵn hàng, hàng mới 100%, đồng bộ, giá bảo hành 24 tháng là 6,5 tỷ đồng; Cảm đề nghị bảo hành 36 tháng, Tuyền báo giá 7 tỷ đồng. Sau đó, Cảm đề nghị Tuyền liên hệ với Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ để gửi báo giá.

Ngày 6/2/2020, Cảm gặp Tuyền và Nguyễn Ngọc Nhất (nhân viên Công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech) để trao đổi về cấu hình Hệ thống máy Realtime PCR của hãng Qiagen, tính năng tự động, đồng bộ; giá của sản phẩm, khả năng cung ứng để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, chính sách bảo hành, lắp đặt, thử nghiệm, đào tạo, chuyển giao máy... và đồng ý phương án mua hệ thống với giá 7 tỷ đồng, 3 năm bảo hành đúng với giá mà Tuyền đã gửi cho Quỳnh vào ngày 5/2/2020.

CDC Hà Nội thực hiện gói thầu số 15 theo hình thức chỉ định thầu thông thường. Khi lập và xác định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo phương pháp lấy 3 báo giá của đơn vị cung cấp hàng hóa (Công ty Phương Đông 7 tỷ đồng; Công ty Ý Tưởng Việt 7,15 tỷ đồng và Công ty Thành Công là 7,25 tỷ đồng), CDC Hà Nội đã lấy giá 7 tỷ đồng của Công ty Phương Đông để làm dự toán và thuê Công ty Nhân Thành thẩm định giá không đảm bảo khách quan, minh bạch, trái với quy định của khoản 2 Điều 11 Thông tư 58/2016/TT-BTC quy định giá gói thầu.

Với vai trò, trách nhiệm là Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn, mua sắm hàng hóa/dịch vụ CDC Hà Nội, Nguyễn Nhật Cảm ký phiếu đề xuất kinh phí 9.540.000.000 đồng mua máy móc, trang thiết bị trên ghi ngày 31/1/2020 (thực tế ký sau ngày 31/1/2020) để hợp thức trình tự, nội dung về giá của phiếu đề xuất trên cũng được thể hiện trong Tờ trình 311/TTr-KSBT ghi ngày 5/02/2020 do Cảm ký gửi Sở Y tế, Sở Tài chính Hà Nội (thực tế khi ký Tờ trình chưa có Phiếu đề xuất và ký hợp thức các thủ tục chỉ định thầu để Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam (MST) trúng thầu theo mức giá được ấn định tại buổi gặp giữa Cảm với Nguyễn Ngọc Nhật và Nguyễn Thanh Tuyền ngày 6/2/2020 tại CDC Hà Nội.

Nguyễn Nhật Cảm nhận thức việc làm của mình là sai, gây thiệt hại tài sản của nhà nước. Tuy nhiên, Nguyễn Nhật Cảm không thừa nhận việc Nguyễn Ngọc Nhất trao đổi với Cảm việc trích lại cho CDC Hà Nội phần trăm giá trị gói thầu, nên chưa đủ căn cứ chứng minh.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Nguyễn Nhật Cảm, với chức trách là Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn mua sắm, chọn giá hàng hóa/dịch vụ của CDC Hà Nội đã trực tiếp thỏa thuận với Nguyễn Ngọc Nhất và Nguyễn Thanh Tuyền ấn định mức giá mua Hệ thống Realtime PCR tự động hãng Qiagen, Đức với giá 7 tỷ đồng; chỉ đạo cấp dưới hợp thức hồ sơ đấu thầu gói thầu số 15 để chỉ định Công ty MST trúng thầu, gây thiệt hại tài sản của nhà nước hơn 5,4 tỷ đồng.

"Hành vi của Nguyễn Nhật Cảm phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự, với vai trò chủ mưu", kết luận điều tra nhấn mạnh.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí