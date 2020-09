Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng phớt lờ Chính phủ như thế nào để 'hô biến' đất vàng Hai Bà Trưng thành của tư?

Cáo trạng của VKSND tối cao vừa ban hành nêu rõ vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy liên quan tới Dự án xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo và văn phòng cho thuê trên khu đất 6.080m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM là vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm.

Hầu hết các bị can trong vụ án là những người giữ vị trí lãnh đạo đầu ngành, cán bộ chủ chốt của Bộ Công Thương và UBND TP.HCM; có trình độ chuyên môn và hiểu biết trong lĩnh vực công tác. Vì những động cơ khác nhau, các bị can đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài; cố ý vi phạm các quy định về quản lý tài sản Nhà nước, vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Thủ đoạn dùng quyền sử dụng đất hoặc các quyền về tài sản khác của Nhà nước để góp vốn, liên doanh sau đó thoái vốn (chuyển nhượng vốn) không minh bạch, vi phạm các quy định của pháp luật của một số đối tượng có trách nhiệm nhiệm quản lý tài sản công đã gây thiệt hại, thất thoát đặc biệt lớn tài sản của Nhà nước.

Bị can Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương được cho là người có trình độ, kinh nghiệm và kiến thức trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế, công nghiệp và thương mại.

Từ tháng 8/2007 đến tháng 4/2016, bị can có nhiệm vụ lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ Công Thương, chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Quốc hội về quản lý ngành Công Thương; thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác thuộc Bộ Công Thương quản lý, trong đó có Sabeco là doanh nghiệp có ngành nghề chính là sản xuất rượu, bia và nước giải khát.

Bị can Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công thương.

Mặc dù ngay từ những năm 2011, 2012, Chính phủ đã có các Nghị quyết yêu cầu các Bộ, ngành, tổng công ty Nhà nước không đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính, nhất là lĩnh vực bất động sản, tài chính… đồng thời khi Sabeco triển khai thực hiện dự án tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, Sabeco không bố trí được số tiền phải nộp để chuyển mục đích sử dụng là hơn 1.236 tỷ đồng, nhưng bị can Vũ Huy Hoàng vẫn quyết định cho đầu tư dự án và đã không chấp hành các Nghị quyết của Chính phủ.

Từ năm 2012 đến năm 2016, bị can Vũ Huy Hoàng thực hiện các hành vi chỉ đạo cấp dưới, cụ thể là bị can Hồ Thị Kim Thoa (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) cùng Phan Chí Dũng (cựu Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương), có các văn bản chỉ đạo các cán bộ tại Sabeco dùng quyền sử dụng khu đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trung và tiền của Sabeco góp vốn với các doanh nghiệp tư nhân thành lập Sabeco Pearl để thực hiện dự án kinh doanh bất động sản.

Sau khi góp vốn và Sabeco đứng ra thực hiện xong các thủ tục pháp lý cho dự án, bị can Vũ Huy Hoàng không chỉ đạo Sabeco thực hiện dự án đã được phê duyệt, mà chỉ đạp Sabeco thoái toàn bộ vốn góp (chuyển nhượng vốn) của Sabeco Pearl cho doanh nghiệp tư nhân tham gia liên doanh để hoàn tất việc chuyển quyền quản lý, sử dụng khu đất 6.080m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng là tài sản Nhà nước sang tài sản tư nhân trái pháp luật.

Hành vi của Vũ Huy Hoàng và các đồng phạm ở Bộ Công Thương đã vi phạm quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; gây thiệt hại, thất thoát hơn 2.713 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, bị can Vũ Huy Hoàng chỉ thừa nhận trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu Bộ Công thương và cho rằng trách nhiệm chính thuộc về Hồ Thị Kim Thoa; việc chấp thuận cho Sabeco Pearl được làm chủ đầu tư dự án, được thuê đất tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND TP.HCM; việc phê duyệt giá cổ phần làm giá khởi điểm và giá cổ phần khi dự án có thêm chức năng căn hộ ở trên cơ sở báo cáo của Sabeco, bị can chỉ nêu chủ trương chứ không kết luận, phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá.

Tuy nhiên, với các chứng cứ tài liệu đã thu thập được trong quá trình điều tra như đã nêu trên, đủ căn cứ xác định hành vi của bị can Vũ Huy Hoàng đã phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ Luật hình sự 2015 với vai trò chính, trực tiếp.

Các bị can Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng và Phan Chí Dũng, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương đã thực hiện hành vi đồng phạm giúp sức cho bị can Vũ Huy Hoàng; trực tiếp ký các văn bản hoặc tham mưu, đề xuất để bị can Vũ Huy Hoàng; trực tiếp ký các văn bản hoặc tham mưu, đề xuất để bị can Vũ Huy Hoàng và lãnh đạo Bộ Công Thương duyệt, ký các văn bản chấp thuận chủ trương cho Sabeco thực hiện dự án bất động sản, không phải là ngành nghề kinh doanh chính; chấp thuận cho liên kết thành lập công ty cổ phần làm chủ đầu tư dự án và chuyển giao khu đất cho công ty cổ phần không phải doanh nghiệp Nhà nước.

Sau đó các bị can đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công Thương chỉ đạo Sabeco thoái toàn bộ phần vốn góp của Sabeco tại Sabeco Pearl và phê duyệt giá cổ phần làm giá khởi điểm để đấu giá thấp hơn giá trị thực tế, trái pháp luật. Hành vi của các bị can Hồ Thị Kim Thoa và Phan Chí Dũng đã vi phạm quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; gây thiệt hại, thất thoát hơn 2.713 tỷ đồng.

Hành vi của các bị can Hồ Thị Kim Thoa và Phan Chí Dũng đã phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015 với vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị can Vũ Huy Hoàng.

Cáo trạng cho biết, bị can Hồ Thị Kim Thoa đã bỏ trốn nên tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Bị can Phan Chí Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngoài các bị can trên, các bị can gồm: Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM; Trương Văn Út, nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đất, Sở TN&MT TP.HCM; Lê Văn Thanh, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM; Lâm Nguyên Khôi, nguyên Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM; Lê Quang Minh, nguyên Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM; Nguyễn Lan Châu, chuyên viên phòng Quản lý đất, Sở TNMT TP.HCM; Nguyễn Thanh Chương, nguyên Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM cũng bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Tác giả: Đình Vũ

Nguồn tin: Báo Nhà Đầu Tư