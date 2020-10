Cưỡng chế hiếp dâm bất thành, khách nam vung dao cắt cổ bà chủ quán bia

Khổng Quốc Anh khai báo hành vi phạm tội của mình trước cơ quan Công an.

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, bị can và tạm giam đối với Khổng Quốc Anh (29 tuổi, trú tại phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi giết người. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó ngày 15/10, bà L.T.H (48 tuổi, trú tại phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) là chủ quán bia đang bán hàng thì bị một khách hàng nam dùng dao khống chế, cắt vào vùng cổ.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an Tx. Đông Triều đã kịp thời có mặt tại hiện trường xác minh, điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra bước đầu xác định: Hung thủ gây ra vụ việc trên là Khổng Quốc Anh. Quốc Anh là người ở phường khác nhưng có mẹ nuôi ở phường Hưng Đạo, nên thường xuyên lui tới đây chơi và đến quán của bà H. ăn uống. Giữa Anh và bà H. không có quan hệ tình cảm.

Tuy nhiên, khoảng 13h30 ngày 15/10, khi đến uống bia tại quán của bà H., Quốc Anh bỗng nảy sinh ý định hiếp dâm chủ quán. Để thực hiện được hành vi này, Anh sang cửa hàng bên cạnh mua hai con dao dọc giấy nhằm khống chế chủ quán và đe dọa sẽ giết nếu không cho quan hệ.

Tuy nhiên, bà H. kiên quyết chống cự, nên Anh đã dùng dao cắt vào vùng cổ khiến bà H. bị thương.

Gây án xong, Anh vứt lại hung khí, bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn bà H. bị thương ở cổ đã kịp chạy ra ngoài kêu cứu và được người dân đưa đến Trung tâm y tế Tx. Đông Triều cấp cứu.

Đến 18h ngày 15/10, Công an Tx. Đông Triều phối hợp Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) đã bắt được Khổng Quốc Anh khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Vàng Danh (TP Uông Bí), bàn giao đối tượng và vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

