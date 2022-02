Cuộc sống "sung sướng" của 7 con hổ được giải cứu: Ăn thịt bò loại 1, uống sữa ngoại

8h sáng hàng ngày, khi chuông đồng hồ vang lên thì cũng là lúc anh Đặng Thanh Tuấn (nhân viên chăm sóc động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát đóng ở huyện Con Cuông, Nghệ An) cùng đồng nghiệp mang 10kg thịt bò loại 1 ra thái để làm bữa ăn sáng cho 7 chú hổ con đang được chăm sóc tại đây.

"Thịt bò sau khi thái xong được chia thành 7 suất tương ứng với cân nặng của hổ, hiện mỗi con nặng 30-34kg. Chúng tôi chuyển các suất ăn vào từng chuồng cho hổ. Nếu hổ nặng 30 kg thì suất ăn tương đương 1,5 kg thịt mỗi lần", anh Tuấn chia sẻ công việc cho hổ ăn bữa sáng đầu tiên hàng ngày và đến chiều thì lại tiếp tục cho ăn.

Khu chuồng nhốt 7 chú hổ Đông Dương được cứu khỏi những tay buôn.

Được biết, 7 con hổ đang được chăm sóc tại đây là tang vật vụ án buôn bán động vật hoang dã mà Vườn Quốc gia Pù Mát tiếp nhận từ công an tỉnh Nghệ An.

5 tháng trước, khi mới được tiếp nhận về trung tâm, các con hổ đều yếu do bị tiêu chảy và không quen với môi trường sống mới. Các cán bộ tại trung tâm phải liên tục túc trực, theo dõi sát tình trạng sức khỏe của hổ và bổ sung chất dinh dưỡng để chúng sớm thích nghi.

7 chú hổ sau khi được giải cứu đã được chuyển về trung tâm bảo tồn để chăm sóc.

Tháng đầu tiên, 7 con hổ này được cho uống loại sữa nhập khẩu, 6 lần mỗi ngày. Do môi trường chưa quen nên hổ được sưởi ấm bằng đèn điện, sức khỏe được theo dõi liên tục.

Sau tháng đầu tiên chăm sóc đặc biệt, hổ thích nghi dần và tăng cân, sức khỏe tốt hẳn lên.

Khi hổ đã quen và phát triển, nhân viên cứu hộ bắt đầu cai sữa và tập cho hổ ăn thịt bò bằng cách lấy nước luộc thịt bò pha với sữa. Hổ quen dần với mùi vị thịt thì chuyển hẳn sang cho ăn bò tái, sống.

Ban đầu những chú hổ được cho uống sữa ngoại hàng ngày.

"Lúc hổ còn bé, có thể bồng bế cho uống sữa nhưng giờ không thể tiếp xúc gần vì con vật lớn và hung dữ hơn. Việc chăm sóc, theo dõi sức khỏe cũng khó hơn", anh Tuấn nói.

Hiện tại, mỗi ngày hổ sẽ được cho ăn 2 lần vào bữa sáng và chiều. Khẩu phần ăn có thể thay đổi từ thịt bò hoặc thịt gà, thỏ nhưng sẽ nhiều hơn, do hàm lượng calo không bằng thịt bò.

Hổ được chăm sóc cẩn thận từng tý một.

Hơn một giờ sau khi hổ ăn, nhân viên trung tâm cứu hộ sẽ đến dọn vệ sinh chuồng. Việc chăm sóc hổ được các nhân viên làm tỉ mỉ và cẩn trọng.

Những chú hổ sau đó được tập làm quen với thịt sống.

Hàng ngày hổ sẽ được ăn 2 bữa bằng thịt bò hoặc thịt gà, thỏ.

Ông Trần Xuân Cường - Giám đốc vườn quốc gia Pù Mát cho biết, việc chăm sóc 7 con hổ sau cứu hộ hiện đang gặp nhiều khó khăn, trong đó cơ sở vật chất là "vấn đề nan giải" do hổ đã lớn hơn trước.

Hiện dãy chuồng được dùng nhốt hổ mỗi gian rộng khoảng 15m2 bằng tường xây, cửa sắt. Mỗi chuồng nhốt một hoặc hai con hổ ở chung. Do hổ lớn từng ngày nên chuồng nuôi hiện đã chật hẹp, không còn phù hợp với bản năng và sinh hoạt của hổ nữa.

Khu chuồng nuôi hổ hiện đã chật hẹp so với kích thước của hổ nên rất khó khăn trong thời gian tới.

Do không đáp ứng được yêu cầu về chuồng nuôi, lãnh đạo Vườn Quốc gia Pù Mát đã có đề xuất với UBND tỉnh Nghệ An chuyển 7 con hổ này tới các trung tâm cứu hộ khác ngoại tỉnh để phù hợp việc chăm sóc trong thời gian tới.

Những chú hổ đang lớn từng ngày so với chiếc chuồng chật hẹp.

Các nhân viên luôn phải kiểm tra kỹ khu vực nuôi nhốt hổ để tránh không xảy ra sai sót nào.

Video quá trình chăm sóc, cho hổ ăn tại Trung tâm cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An)

7 con hổ Đông Dương được giải cứu khỏi những tay buôn Trước đó, ngày 1/8/2021 tại huyện Diễn Châu (Nghệ An), cơ quan công an đã chặn chiếc ô tô chở Trần Trung Hiếu (37 tuổi) và Nguyễn Văn Lai (54 tuổi) trú huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) kiểm tra nghi vấn vận chuyển động vật hoang dã. Kiểm tra trên xe, cảnh sát phát hiện 7 con hổ Đông Dương con nặng hơn 35 kg đựng trong các giỏ nhựa. Các đối tượng khai nhận, số hổ này được vận chuyển từ khu vực Hương Sơn (Hà Tĩnh) qua Nghệ An tiêu thụ. Xác định đây là động vật thuộc loại nguy cấp, quý hiếm nên công an tiến hành bàn giao cho Vườn Quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông) để chăm sóc, nuôi dưỡng.

