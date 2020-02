Cuộc sống nuôi gà, chăn heo của quán quân Ya Suy

Your browser does not support the video tag.

Ya Suy thú nhận đã lâu anh không đàn và hát trước mọi người nên cảm thấy hồi hộp.

Sau nhiều ồn ào về cuộc sống như mất giọng, có con với bạn gái, Ya Suy hoàn toàn im ắng, rời xa showbiz. Nhiều khán giả tò mò, đặt dấu hỏi về cuộc sống của quán quân Vietnam Idol 2012.

Vừa qua, diễn viên Huy Khánh bất ngờ hé lộ về đời sống của Ya Suy trong chuyến đến thăm gia đình nam ca sĩ vào dịp Tết 2020. Trong video, Huy Khánh quay cận cảnh ngôi nhà của Ya Suy ở Lâm Đồng.

Ya Suy cho biết run khi cầm đàn hát.

Cụ thể căn nhà được xây khang trang, tiện nghi. Phòng khách, bếp đều sử dụng nội thất gỗ. Trong đó, phòng khách nổi bật với hai cây đàn của quán quân thần tượng âm nhạc. Ya Suy cho biết anh mới xây nhà năm 2019.

Trò chuyện với mẹ Ya Suy, Huy Khánh cho biết: "Thời gian qua, Ya Suy ở ẩn vì sợ ồn ào. Vì vậy, tôi nhiều lần giới thiệu show nhưng cậu ấy đều từ chối. Ya Suy sợ đến mức không dám nghe điện thoại".

Nam diễn viên tiết lộ cuộc sống hiện tại của quán quân Vietnam Idol vô cùng giản dị, bình yên bên gia đình. Theo đó, hàng ngày anh cùng cha mẹ, em trai chăn nuôi gà và heo ở trang trại. Và thu nhập chủ yếu của gia đình cũng là từ trang trại này.

Một góc phòng khách của nhà Ya Suy.

Ya Suy tâm sự hàng ngày anh và các thành viên đi ngủ từ 20h. "Hôm nay, gặp anh Huy Khánh vui quá nên mọi người mới thức khuya thôi", anh nói.

Trong buổi gặp gỡ với Huy Khánh, Ya Suy chơi đàn và hát tặng đàn anh bài Ước gì. Nam ca sĩ ngập ngừng một lúc mới bắt đầu hát. Anh thú nhận đã lâu không hát nên cảm giác hồi hộp, lo lắng.

"Tôi đang rất hồi hộp. Nếu có hát sai, đàn chưa đúng chỗ nào mong mọi người bỏ qua. Nhưng tôi cam đoan hát bằng tất cả cảm xúc chân thật của mình", nam ca sĩ bồi hồi nói.

Trước câu hỏi về việc ra sản phẩm mới, trở lại showbiz, Ya Suy cho biết: "Về tương lai, tôi khó nói trước. Tuy nhiên, tôi hứa sẽ ra mắt một sản phẩm dễ thương, đúng với con người của Ya Suy để gửi tặng khán giả".

Ya Suy sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo, thuộc vùng sâu vùng xa của xã Tà Hine, Đức Trọng, Lâm Đồng. Trước khi đến với Vietnam Idol 2012, Ya Suy học tại Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Nha Trang.

Chiến thắng của anh tại Vietnam Idol 2012 vấp phải nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng anh bị lép vế hơn hẳn á quân Hoàng Quyên với giọng hát và cách xử lý ca khúc điêu luyện, tinh tế.

Vào cuối tháng 12/2015, anh tốt nghiệp khoa Trung cấp Thanh nhạc tại trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Hà Nội. Sau đó, anh ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí.

Tác giả: Hải Thanh

Nguồn tin: zing.vn