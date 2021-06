Cuộc chiến chống dịch ở Nghệ An: Rang mình giữa chảo lửa, trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm

Trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm

Ngày 19/6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An quyết định thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với thành phố Vinh. Không khí căng thẳng những ngày đầu giãn cách bao trùm trong nỗi lo dịch bệnh. Thành phố vốn sôi động, nhộn nhịp giờ trở nên vắng lặng. Lúc này, các chiến sỹ tuyến đầu lên đường làm nhiệm vụ.

Họ là những cán bộ, nhân viên y tế, công an, bộ đội, thanh niên tình nguyện, dân quân và cả những người dân thường thầm lặng làm từ thiện...

Nữ điều dưỡng Nguyễn Diệu Hằng kiệt sức khi làm nhiệm vụ

“16h ngày 16/6, xe chở đoàn quân chúng tôi lăn bánh qua cầu Bến Thuỷ, bao lần đi qua biển báo “Thành phố Vinh xin kính chào Quý khách”, nhưng lần này khi đọc dòng chữ đó trong chúng tôi trào dâng biết bao cảm xúc khó diễn đạt thành lời. 8 ngày xa nhà, cũng đã thành nỗi nhớ để anh chị em bỗng vỡ oà mà cười, mà reo lên khi gặp lại. Xe cứ thế vun vút đi, bạn này bảo sắp đi qua nhà em, bạn kia nói rẽ trái là về nhà tớ, rẽ phải là nhà bà ngoại, là nhà bà nội, nơi gửi bé đầu, nơi gửi bé sau... Tất cả chỉ xoay quanh nhà tớ, con tớ… và có lẽ còn có cả những lời nói thầm về “người thương, người yêu” của tớ nữa...

Nỗi nhớ nhưng chỉ là những tiếng xôn xao kể vậy thôi, bởi lệnh đã rõ “Không ai được phép dừng lại gặp người nhà”, đoàn quân chỉ có lệnh tiến lên, tạm gác lại tất cả những xúc cảm, tất cả những hình ảnh để chúng tôi lại tràn đầy nhiệt huyết và khí thế cho mặt trận còn nhiều cam go đang chờ”, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Hòa - Giám đốc Trung tâm đột quỵ, Bệnh viện HNĐK Nghệ An - Phó Đoàn chi viện, chia sẻ.

Trong đêm 16/6, qua phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, 52 cán bộ, nhân viên y tế lại tỏa ra các vùng trọng yếu để lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Lao vào cuộc chiến, sau bộ đồ bảo hộ thẫm đẫm những giọt mồ hôi.

Trời dần hửng sáng, nhiệm vụ của họ cơ bản đã hoàn thành, nữ điều dưỡng Nguyễn Diệu Hằng (thành viên đoàn công tác 52 cán bộ tăng cường) tựa lưng vào tường rồi ngã nhoài xuống nền gạch. Chị kiệt sức. Đồng nghiệp vội vã kéo chiếc khóa đồ bảo hộ, mái tóc dính bết bát trên khuôn mặt, chị Hằng được dìu uống cốc nước hồi phục... cho ngày mai tiếp tục vào trận chiến.

Xúc động hình ảnh y, bác sỹ tranh thủ ngủ trên vỉa hè đợi người dân đến lấy mẫu xét nghiệm.

Đại dịch phức tạp, ngành y tế Nghệ An quyết định mở chiến dịch xét nghiệm trên diện rộng cho toàn người dân thành phố Vinh với sự tham gia của 600 nhân viên y tế. Khoảng hơn 3h sáng 21/6, trong khi chờ người dân đến lấy mẫu, y, bác sỹ đã có phút nghỉ ngơi hiếm có. Họ không ngần ngại nằm trên vỉa hè và bộ đồ bảo hộ làm manh chiếu.

“Do mấy ngày hôm nay, thời tiết Nghệ An nắng quá, nên các nhân viên y tế làm vào ban đêm để tránh nắng nóng, vì mất ngủ nên họ đã tranh thủ chợp mắt ngay trên vỉa hè...", Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Nguyễn Hữu Lê cho hay.

Rang mình giữa chảo lửa

Tiết trời tháng 6, Nghệ An trở thành “chảo lửa” của cả nước. Nắng nóng gay gắt, gió phơn Tây Nam bỏng rát lùa, nhiệt độ đỉnh điểm lên tới 41 độ C. Trong thời tiết khắc nghiệt ấy, các lực lượng tại điểm chốt phòng chống dịch bệnh COVID-19 xung quanh thành phố Vinh vẫn cần mẫn làm nhiệm vụ.

Những chiếc lán dựng nhanh trên nền đường nhựa, những thùng container đặt vội bên lề đường là nơi nghỉ ngơi của công an, bộ đội, thanh niên tình nguyện, dân quân... trong những ngày chốt được lập. Thành phố Vinh - trung tâm của tỉnh Nghệ An và Bắc Trung Bộ, người dân vào ra nhiều khiến công tác kiểm soát phòng chống bệnh tật và đảm bảo an ninh trật tự thêm khó khăn, mệt nhọc.

Thiếu tá Lê Bá Nhân được đồng đội cắt tóc tại điểm chốt.

12h, nắng phả xuống, hơi nóng hắt lên từ mặt đường, tại mỗi điểm chốt như trở thành lò nung. Các lực lượng rang mình thực hiện nhiệm vụ. Chiếc áo ướt sũng bởi mồ hôi, cốc nước uống vội, người chiến sỹ công an trở ra đường canh chốt.

Nằm trong đợt tăng cường 100 quân của công an tỉnh Nghệ An, Thiếu tá Lê Bá Nhân - Phó Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An lên đường ra huyện Diễn Châu chi viện. Anh chia sẻ, những ngày xa nhà làm nhiệm vụ trở thành thói quen với người chiến sỹ. Mặt trận nào, các anh cũng đi trước, đón đầu, tất cả vì bình yên của người dân.

“Nhớ vợ, con nhưng chúng tôi biết, muốn gia đình êm ấm là phải hoàn thành nhiệm vụ. Sát cạnh cùng ngành y tế, thanh niên tình nguyện... chúng tôi luôn cống hiến vì màu áo Người công an nhân dân... Trong phút nghỉ ngơi, tôi và đồng đội đã làm thợ cắt tóc cho nhau nhằm duy trì tư thế, tác phong của lực lượng. Vì là thợ bất đắc dĩ nên có lỗi nhỏ khi làm nhưng anh em vui vẻ. Thắm tình đồng đội”, Thiếu tá Lê Bá Nhân tâm sự.

Xúc động, cảm phục và biết ơn những chiến sỹ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19!

Trung úy Nguyễn Xuân Đức (Công an xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An) "rang mình" tại điểm trực chốt.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền phong