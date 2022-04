Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao có bao nhiêu bị can 'nhận hối lộ'?

Ngày 25/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định Bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đưa hối lộ", Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội "Đưa hối lộ" theo quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự, đối với Hoàng Diệu Mơ (SN 1980, tại: Quảng Bình). Nghề nghiệp: Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình.