Cục Cảnh sát hình sự phanh phui hoạt động tinh vi của đường dây làm giả giấy tờ

Danh tính các đối tượng được làm rõ gồm Phạm Duy Phong (SN 1992), quê ở tỉnh Nghệ An, cầm đầu đường dây; cùng đồng phạm là Nguyễn Duy Cường, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Đức Hùng, Hoàng Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Văn Đông; Thạch Thị Yến, Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Trung Hiếu, hiện ở nhiều địa phương trong cả nước...

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng và được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Các đối tượng bị bắt giữ

Theo tài liệu hồ sơ vụ án, đầu năm 2020, Phạm Duy Phong tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook, Zalo có thông tin quảng cáo làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Phong nhận thấy việc làm giả tài liệu đơn giản, nhiều người có nhu sử dụng nên đã tìm hiểu cách thức làm giả tài liệu để bán kiếm lời. Phong sử dụng Zalo kết bạn, thỏa thuận và móc nối với các đối tượng chuyên làm giả tài liệu.

Tháng 6-2020, Phong tạo lập các fanpage trên Facebook đăng quảng cáo làm giả các loại tài liệu của cơ quan, tổ chức như CMND/ CCCD; đăng ký xe máy, ô tô; giấy phép lái xe máy, ô tô; sổ hộ khẩu; bằng tốt nghiệp các cấp; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Đối tượng dùng sim ‘rác” để tuyển nhân viên và chia công việc như nhóm quản lý fanpage trên Facebook đăng quảng cáo làm giả các loại tài liệu của cơ quan, tổ chức để thu thập thông tin cá nhân, số điện thoại của người mua tài liệu giả; nhóm nhân viên hướng dẫn, đào tạo nhân viên quản lý số điện thoại hotline để thỏa thuận làm giả tài liệu cho người có nhu cầu sử dụng tài liệu giả; nhóm nhân viên xác nhận thông tin, tổng hợp tài liệu giả chuyển cho đối tượng sử dụng Zalo để sản xuất; nhóm nhân viên lên mã đơn hàng, phân loại, đóng gói, ghi mã đơn hàng đưa đến các công ty giao hàng nhanh... để chuyển cho người mua.

Tại cơ quan Công an, Phong khai đã làm trên 1.000 tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để bán cho nhiều người sử dụng và được hưởng lợi khoảng 500 triệu đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện đường dây làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức thông qua mạng Internet có thủ đoạn tương tự do Nguyễn Văn Đông cầm đầu.

Tháng 6-2020, thông qua Zalo, Nguyễn Văn Đông kết bạn, thỏa thuận với đối tượng lạ mặt sử dụng Zalo (Ly Ngoc Long) làm bằng tốt nghiệp, bảng điểm giả cho Đông bán cho người sử dụng để kiếm lời. Đông trao đổi với bạn là Nguyễn Văn Đạt về việc có thể làm bằng tốt nghiệp, bảng điểm giả của các trường đại học, cao đẳng.

Tháng 12-2020, Nguyễn Văn Đạt giới thiệu cho Đông mối hàng đầu tiên. Khách hàng tên Hùng, cần làm một bằng cao đẳng, bảng ghi kết quả học tập giả với giá 10 triệu đồng. Sau đó, Đông gửi thông tin của Nguyễn Văn Hùng cho đối tượng sử dụng zalo Ly Ngoc Long trực tiếp làm bằng giả.

Sau vài ngày, Đông nhận được hàng nên đã giao cho Hùng và nhận 10 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, Đông khai đã trả cho đối tượng trực tiếp làm bằng giả là 5 triệu đồng, trả cho Đạt 2 triệu đồng, Đông được hưởng lợi 3 triệu đồng.

Các đối tượng Thạch Thị Yến, Hoàng Trung Hiếu, Nguyễn Văn Hùng đã sử dụng bằng cao đẳng, bảng ghi kết quả học tập giả đưa vào hồ sơ nộp tại Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội để xin thị thực đi lao động tại Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, hồ sơ của các đối tượng đã bị phát hiện là giả. Cơ quan điều tra đã thu giữ: 338 triệu đồng; 16 điện thoại; 2 máy tính, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 1 căn cước công dân; 1 đăng ký ôtô; 1 đăng ký xe máy; 2 bằng đại học; 2 bằng cao đẳng; 2 bảng ghi kết quả học tập và 5 chứng chỉ nghề…

Cục Cảnh sát hình sự đã chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tác giả: MH

Nguồn tin: anninhthudo.vn