Cửa Lò đón hơn 4 vạn du khách trong ngày nghỉ lễ đầu tiên 30/4-1/5

Ngày 1/5, trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Phúc, Phó chủ tịch UBND TX. Cửa Lò, Nghệ An cho biết, trong ngày 30-4, với điều kiện thời tiết khá thuận lợi Cửa Lò đã đón hơn 4 vạn du khách. Đây là tín hiệu đáng mừng khi du lịch phục hồi sau thời gian dài ảnh hưởng bởi đại dịch. Mặc dù lượng du khách đông nhưng trong ngày hôm qua, an ninh trật tự, chất lượng phục được đảm bảo.

Đại lộ Vinh - Cửa Lò xảy ra tình trạng tắc đường

“UBND TX Cửa Lò đã chỉ đạo phía cơ quan công an đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông. Đảm bảo cho du khách vui chơi an toàn”, ông Phúc nói.

Hơn 4 vạn người đã đến Cửa Lò trong ngày 30/4

Anh Hoàng Trung Anh (du khách Hà Nội) cho hay, đây là lần thứ 2 gia đình vào biển Cửa Lò nghỉ lễ. Năm nay, Cửa Lò được đầu tư cơ sở, hạ tầng nhiều hơn. Chất lượng dịch vụ được nâng cao, an ninh trật tự cũng đảm bảo. Đặc biệt, không xảy ra tình trạng “chặt chém” tại các nhà hàng, điểm du lịch.

Bãi biển Cửa Lò đông đúc du khách

Đáng chú ý, khác với tuần lễ khai trương du lịch biển Cửa Lò diễn ra vào hồi đầu tháng 4 với chủ yếu khách địa phương, dịp này khách ngoại tỉnh, khách quốc tế đến với Cửa Lò rất đông khiến cho các dịch vụ hoạt động hết công suất. Trong đó, 100% nhà nghỉ, khách sạn lớn nhỏ trên địa bàn đều kín phòng.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn