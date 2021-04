Cửa Lò đặt mục tiêu đạt gần 3,2 triệu lượt khách du lịch trong năm 2021

Quang cảnh buổi họp báo (Ảnh: Duy Ngợi)

Bãi biển Cửa Lò cách TP. Vinh 16 km về phía Đông, Hà Nội 300 km về phía Bắc và TP. Hồ Chí Minh 1.400 km về phía Nam. Với bờ biển dài 10,2 km, bãi tắm đẹp và các điểm du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, Cửa Lò đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Cửa Lò được Chính phủ công nhận đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước. Hiện, xây mới 4 cơ sở với 500 phòng nâng tổng 304 số cơ sở, có khả năng phục vụ 31.000 lượt khách lưu trú ngày đêm.

Đến với Cửa Lò quý khách có thể đi bằng đường bộ, đường sắt, đường hàng không đều rất thuận lợi. Từ Cửa Lò, du khách có thể tham gia vào các tour du lịch hấp dẫn đến quê hương Bác Hồ tại Kim Liên (Nam Đàn), Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh), rừng nguyên sinh Pù Mát (Con Cuông), đảo chè Thanh Chương, cánh đồng hoa hướng dương và Nhà máy sữa TH (Nghĩa Đàn), Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình).

Ngoài ra, du khách có thể tham gia vào các loại hình du lịch như du lịch sinh thái đến thăm Đảo Ngư, Đảo Mắt, khu du lịch sinh thái Cửa Hội, Hang Bua, nước khoáng Sơn Kim... du lịch tâm linh quý khách có thể thăm chùa Song Ngư, chùa Lô Sơn, đền Nguyễn Xí, đền Vạn Lộc, đền Bàu Lối, đền Làng Hiếu, đền Mai Bảng, đền Diên Nhất, các khu di tích, khu lưu niệm. Bên cạnh đó, các loại hình du lịch như du lịch thể thao, du lịch du thuyền, du lịch làng nghề sẽ giúp du khách hiểu thêm về đất và người Cửa Lò.

Một góc bãi tắm cửa lò nhìn từ trên cao (Ảnh: Duy Ngợi)

Năm 2020, trong khi một số địa bàn du lịch khác bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, gậy thiệt hại nặng nề thì du lịch Cửa Lò vẫn đón được 1.811.000 lượt khách, bằng 56,9% so với năm 2019, đạt 52% kế hoạch năm.

Trong đó khách lưu trú đạt 878.000 lượt, đạt 52% so với năm 2019, đạt 48% kế hoạch năm. Khách quốc tế đạt 1.220 lượt người. Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch đạt 1.759 tỷ đồng, đạt 51% so với năm 2019, đạt 41% kế hoạch năm.

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang được kiểm soát tốt, kinh tế có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng trở lại. Thị xã Cửa Lò đặt mục tiêu đón 3.150.000 lượt khách, tăng 42,5% so với năm 2020. Trong đó 1.610.000 lượt khách lưu trú, tăng 46% so với năm 2020. Doanh thu du lịch dự kiến đạt 3.360 tỷ đồng, tăng 47,7% so với năm 2020.

Mùa du lịch 2021 với việc tổ chức nhiều sự kiện hoành tráng, ấn tượng; nhiều địa điểm mới; hệ thống nhà hàng, khách sạn sang trọng, hiện đại; nhiều quy định mới thuận tiện cho du lịch hi vọng du khách sẽ có một mùa du lịch bổ ích, ý nghĩa trên bãi biển Cửa Lò.

Tác giả: Duy Ngợi

Nguồn tin: vlr.vn