Cử tri gửi gắm nhiều nguyện vọng tới ứng viên ĐBQH, đại biểu HĐND

Sáng ngày 11/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục tiếp xúc cử tri tại huyện Nam Đàn.

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 (TP Vinh và các huyện: Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên) gồm các ông, bà: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Ngô Thị Thu Hương, Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non (Sở GDĐT); Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An; Võ Thị Thúy Vinh, Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ và Tin học Nghệ An.

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đã trình bày dự kiến chương trình hành động nếu trúng cử với các cử tri.

Theo đó, các ứng cử viên khẳng định, sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, tập hợp, kiến nghị, phản ánh đầy đủ, khách quan, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan chức năng có liên quan nghiên cứu giải quyết; theo dõi, giám sát quá trình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri sáng ngày 11/5.

Tham gia có hiệu quả các hoạt động của Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân trên các lĩnh vực như: ban hành các đạo luật; quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; thực hiện giám sát tối cao.

Quan tâm giám sát, phản biện xã hội đối với các Chương trình mục tiêu Quốc gia, nhất là Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính; đào tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm, nhất là về giao thông, cảng biển, khu công nghiệp gắn với đô thị, dịch vụ, nhằm thu hút các dự án trọng điểm, có tính động lực góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tại buổi tiếp xúc cử tri sáng ngày 11/5.

Đồng thời, nhiều cử tri đã có ý kiến đóng góp, đề xuất với các ứng cử viên liên quan đến sau sát nhập, chế độ chính sách cho cán bộ cấp xã, xóm, chính sách cho người có công.

Ông Nguyễn Duy Hướng, cử tri thị trấn Nam Đàn phát biểu, tin tưởng chương trình hành động và lời hứa của các ứng cử viên sẽ trở thành hiện thực và không phụ lòng tin của cử tri.

Cử tri Nguyễn Duy Hướng đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội cần quyết liệt hơn nữa trong phòng chống tham nhũng.

Ông Hướng đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội hãy hoàn thành xuất sắc trọng trách của người đại biểu; tiếp tục phát huy kết quả trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng thời kỳ qua.

“Cần sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản dưới luật trong công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm công nghệ cao”, ông Hướng mong muốn.

Cũng theo ông Hướng, thời gian qua thực hiện việc sáp nhập khối xóm, trọng trách của người cán bộ nặng nề hơn nhiều; nhiều văn bản hướng dẫn về thực hiện các chính sách đối với cán bộ khối xóm không phù hợp, đề nghị cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Khoa, cử tri xã Nam Thanh nhấn mạnh: Đồng tình cao với chương trình hành động của các ứng cử viên. Mong các đại biểu sau khi trúng cử, tiếp tục quan tâm về mọi mặt để huyện Nam Đàn đạt huyện NTM kiểu mẫu, đồng thời nghiên cứu đối với mức phụ cấp đối với 5 chức trách ở khối xóm; khôi phục lại cán bộ thú y tại khối, xóm.

Cử tri Nguyễn Đăng Khoa mong muốn các ứng cử viên có tiếng nói, đồng thời quan tâm đến các vấn đề sau sáp nhập xóm, xã.

Cũng cùng ý kiến, cử tri xã Thượng Tân Lộc đề nghị các ứng cử viên quan tâm về chính sách cán bộ sau sáp nhập, cơ sở vật chất tại các xóm, xã rất khó khăn, đề nghị thanh lý các nhà văn hóa cũ để lấy vốn xây dựng nhà văn hóa mới.

Đối với người có công, đặc biệt là người đã mất chưa được hưởng chế độ, đề nghị các ứng cử viên kiến nghị các cấp có thẩm quyền để có các chính sách phù hợp.

Đáp từ những ý kiến cử tri, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, thay mặt cho các ứng cử viên ghi nhận, tiếp thu, nghiên cứu, đề xuất để các ý kiến đến được với cơ quan có thẩm quyền.

Tác giả: ĐIỀN BẮC

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn kết