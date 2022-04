Cụ ông dừng xe rót nước cho cháu và hành động sau đó của cậu bé lay động triệu trái tim

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảng khắc một cụ ông chở cháu trên chiếc xe máy, di chuyển trên đường phố Hà Nội, thu hút cả triệu lượt theo dõi.

Đoạn clip khiến nhiều người xúc động. (Nguồn: Tiến Đạt).

Theo đoạn clip được chia sẻ cho thấy, cụ ông dừng xe ven đường để rót nước cho cháu trai uống.

Cậu cháu trai dù thân hình to lớn nhưng có những hành động chỉ như một cậu bé 4-5 tuổi. Sau khi nhận cốc nước từ ông, cậu bé vui vẻ uống, hai người vô cùng vui vẻ, tình cảm với nhau.

Vừa uống nước, cậu bé vừa chuyện trò, thơm má ông vô cùng tình cảm khiến nhiều người xem không khỏi xuýt xoa.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đa số đều cảm thấy hạnh phúc trước tình cảm giữa 2 ông cháu.

Do cơn bạo bệnh ập đến nên cậu bé dù đã 21 tuổi nhưng suy nghĩ, trí tuệ không phát triển bình thường, như một đứa trẻ.

Cậu bé vừa uống nước, vừa liên tục thơm má ông ngập tràn yêu thương.

Chia sẻ với Nhịp sống việt, chủ nhân đoạn clip là Dương Tiến Đạt, 21 tuổi, là shipper đang sống và làm việc tại Hà Nội, cho biết đã tình cờ quay đoạn clip trong khi đi giao hàng.

“Xe đang chạy mà mình nhìn thấy cậu cháu trai ngồi sau cứ nhảy nhảy, quay qua quay về như kiểu vòi ông cái gì đó, ông không thể lái xe tiếp được nên ông đỗ lại, mở bình nước rót ra đưa cho cậu bé uống. Bạn ấy kiểu như chậm phát triển nên lớn rồi mà hành động như em bé 4-5 tuổi thôi, nhưng thấy hai ông cháu cực kỳ tình cảm.

Ông rót nước đưa cháu uống, bạn ý thì cứ ôm rồi thơm má ông, chuyện trò gì đó không rõ. Một lúc sau khi thấy cháu trai đã thoải mái, vui vẻ hơn, ông mới lên xe chạy tiếp", chủ nhân đoạn clip nói.

Qua tìm hiểu, được biết cậu bé tên là Đạt, 21 tuổi, là cháu nội của ông. Hiện hai ông cháu đang trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Khi sinh ra, em khoẻ mạnh nhưng bạo bệnh ập đến khiến em ngày càng yếu đi và trí tuệ không phát triển, chỉ như một cậu bé 4 - 5 tuổi. Em sống trong vòng tay bao bọc của ông nội từ nhỏ.

Hiện đoạn clip vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn