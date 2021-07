Cụ bà U70 một đời chồng muốn giãn "vùng kín" vì cố mãi không yêu được bạn trai mới

Không ít người cho rằng chỉ những người trẻ mới có nhu cầu tình dục còn những ai cao tuổi thì an hưởng tuổi già, chăm sóc con cháu thay vì nghĩ tới "chuyện ấy". Tuy nhiên thực tế dù già hay trẻ, ai cũng có nhu cầu sinh lý và điều này là hết sức bình thường.

Mới đây, Pamela Stephenson Connolly - nhà trị liệu tâm lý người Mỹ chuyên điều trị các chứng rối loạn tình dục đã nhận được một bức thư của độc giả giấu tên chia sẻ về trục trặc mà có lẽ không ít người có tuổi gặp phải.

Người phụ nữ 66 tuổi không thể quan hệ nên muốn phẫu thuật giãn "vùng kín". (Ảnh minh họa)

Nữ độc giả 66 tuổi cho biết bà đã ly hôn sau 30 năm chung sống vì chồng ngoại tình, đi theo người khác. Người phụ nữ cũng cho biết hôn nhân của bà đã trục trặc vài năm và hoạt động tình dục cũng đã giảm. Sau khi ly hôn, bà quen một người đàn ông khác bằng tuổi và cả hai muốn làm "chuyện ấy". Tuy nhiên, một vấn đề bất ngờ đã xảy ra đó là cả hai không thể quan hệ xâm nhập dù đã rất cố gắng thử vài lần.

Người phụ nữ nghi ngờ có thể do "vùng kín" của bà quá nhỏ hoặc do "cậu nhỏ" của nửa kia quá to. Do đó, bà đã quyết định hỏi chuyên gia xem liệu bà có nên phẫu thuật giãn âm đạo để có thể làm "chuyện ấy" bình thường như xưa.

Chuyên gia Pamela cho biết có một số ít trường hợp đàn ông có "cậu nhỏ" lớn bất thường sẽ gặp khó khăn để tìm được người phù hợp nhưng trong trường hợp trên, nguyên nhân có thể xuất phát từ người phụ nữ. Rất có thể sau một thời gian dài không quan hệ, hơn nữa do tuổi tác đã cao, nội tiết tố suy giảm nên nhiều phụ nữ bị teo âm đạo, chất bôi trơn cũng tiết ra ít hơn nên gặp khó khăn khi "yêu".

Để xử lý vấn đề này, trước khi quan hệ, cả hai nên có màn dạo đầu tăng sự kích thích hoặc sử dụng thêm chất bôi trơn nếu cần thiết. Tuy nhiên, cách làm này có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn. Nếu muốn quan hệ được thoải mái và dễ dàng, các đôi có thể sử dụng các phương pháp điều trị điển hình bao gồm liệu pháp hormone, liệu pháp tình dục...

Những lý do khiến phụ nữ khó quan hệ

Có nhiều lý do khiến phụ nữ khó quan hệ hoặc không thể quan hệ như bị đau khi "yêu", giảm ham muốn,...

Có nhiều lý do khiến phụ nữ khó quan hệ tình dục như giảm ham muốn, đau khi "yêu",... (Ảnh minh họa)

Giảm ham muốn

Ham muốn tình dục có thể thay đổi theo chu kỳ, tùy thuộc vào các yếu tố như hormone, căng thẳng, các vấn đề trong mối quan hệ. Sự sụt giảm này khiến cho âm đạo bị khô và dẫn đến quan hệ khó khăn hơn.

Đau khi quan hệ

“Đau khi quan hệ tình dục giống như một dấu hiệu cảnh báo có điều gì đó không ổn. Các nguyên nhân phổ biến gây đau khi quan hệ tình dục bao gồm:

- Rối loạn chức năng sàn chậu: Tình trạng phổ biến này xảy ra khi các cơ ở đáy xương chậu không thư giãn bình thường. Phụ nữ bị rối loạn chức năng vùng chậu thường giao hợp đau đớn.

- Thay đổi nội tiết tố: Thay đổi nồng độ estrogen và testosterone có thể dẫn đến quan hệ tình dục đau đớn. Phụ nữ đang cho con bú hoặc bước vào thời kỳ mãn kinh có thể bị thay đổi nội tiết tố gây khô âm đạo và cảm giác nóng rát khi giao hợp.

- Các nguyên nhân y tế khác: Có những nguyên nhân khác có thể gây ra đau âm đạo, bao gồm nhiễm trùng và lạc nội mạc tử cung.

Do tâm lý

Sự lo lắng hoặc trầm cảm tiềm ẩn có thể cản trở ham muốn tình dục. Các vấn đề trục trặc trong mối quan hệ hoặc tiền sử chấn thương tình dục cũng có thể ảnh hưởng đến sở thích gần gũi thể xác.

Do tuổi tác

Khi phụ nữ càng lớn tuổi, âm đạo có thể rút ngắn và hẹp đi, thành âm đạo sẽ trở nên mỏng và cứng hơn, dịch tiết bôi trơn cũng ít dần do đó việc quan hệ cũng khó khăn hơn.

