Cụ bà 100 tuổi bật tường, trèo cổng nhanh thoăn thoắt khiến dân mạng "ngả mũ" thán phục

Đoạn clip được cô gái chia sẻ với dòng trạng thái: "Đúng chất gừng càng già càng cay. Bà nội mình 100 tuổi rồi đó mà vẫn dẻo dai như người lính đặc công. Ngày trẻ bà cũng là một cao thủ võ lâm đó" nhanh chóng trở nên viral trên mạng xã hội. Dù chỉ dài vỏn vẹn 26 giây nhưng đang thu về hơn 260.000 lượt xem.

Nội dung chính trong video là cảnh một bà cụ lớn tuổi, bật hẳn lên thành tường rồi trèo qua cổng sắt để ra ngoài. Tay bám chặt tường, đôi chân leo cực kì bài bản. Mặc dù đã ở cái tuổi nên tránh vận động mạnh và nguy hiểm nhưng có thể thấy cụ bà vẫn rất lanh lẹ, không hề tỏ ra sợ hãi.

Chi trong vòng 20 giây, bà cụ 100 tuổi đã "vượt" cổng thành công mà không gặp bất kì trở ngại nào.

Your browser does not support the video tag.

Cụ bà 100 tuổi leo thành tường, trèo cổng nhoay nhoáy khiến dân mạng giật mình

Cứ ngỡ đoạn clip sẽ chỉ để vui vẻ nhưng dân mạng lại "nổi đoá" với cô gái quay phim, hàng trăm bình luận chỉ trích xuất hiện. Phần lớn đều cho rằng khi chứng kiến việc ấy, thay vì đứng quay để "sống ảo" thì nên chạy tới đỡ bà vì hành động đó quá nguy hiểm, rất dễ gây chấn thương cho người lớn tuổi.

"Rồi thấy bà như thế không chạy lại mà vội đỡ đi còn đứng quay clip, xong đăng lên mạng? Cháu chắt thế này thì thật không hiểu nổi".

"Vì vài cái tim ảo mà bạn để bà nguy hiểm thế à?"

"Xem clip mà cứ sợ, lỡ chẳng may trượt chân cái thì cụ khổ".

"Xin ngả mũ thần tượng cụ luôn, đến mình thanh niên có ngoài 20 leo được cái cổng kia đã thở không ra hơi rồi"

Khi nhận được số lượng lớn ý kiến tiêu cực, cô gái đã lên tiếng đính chính. Người này khẳng định là bà đã nhiều lần làm thế mà không nhận nên mới quay clip làm chứng cứ chứ không phải hỗn láo hay vô lễ gì cả.

Lời phân trần của cô gái chủ clip khi nhận quá nhiều chỉ trích

Tác giả: Lim

Nguồn tin: Pháp Luật & Bạn đọc