Cụ bà 100 tuổi bật khóc, nắm chặt tay chị gái 103 tuổi ốm nặng: 'Em thương chị quá, để em hát chị nghe...'

Mới đây, một đoạn clip xúc động được chia sẻ khiến nhiều người nghẹn ngào. Clip ghi lại cảnh cụ bà 100 tuổi ngồi cạnh giường, nắm chặt tay người chị 103 tuổi đang ốm nặng mà giàn giụa nước mắt. Trong clip, cụ bà còn hát cho chị gái mình nghe, tay vẫn nắm chặt tay chị mình...

Clip: Cụ bà 100 tuổi bật khóc hát tặng gái 103 tuổi

Liên hệ với chị Nga, người đăng tải clip, chị cho biết cụ bà nằm trên giường là Trần Thị Ba, cụ còn lại Trần Thị Bốn (em gái ruột cụ Ba), chị Nga là cháu nội của cụ Ba. Hai cụ hiện đang sống tại Nghệ An, nhà cách nhau khoảng 8km.

'Bà Ba có 2 lần bị té gãy xương nên sức khỏe yếu, trước Tết, bác sĩ chẩn đoán bà Ba bị bị viêm màng phổi, tưởng sẽ không qua khỏi. Nhưng bà đã mạnh mẽ ở lại với con cháu cho đến giờ phút này.

Hôm 14/3 vừa qua, bà Ba ốm nặng, cứ nằng nặc đòi gặp em gái. Gia đình đã gọi con cháu đưa bà Bốn sang gặp chị. Hai chị em người nằm, người ngồi và nắm chặt tay nhau' - chị Nga xúc động kể lại.

Biết chị gái thích nghe nhạc, bà Bốn đã cất giọng hát tặng chị một bài. Vừa hát, bà Bốn vừa nắm tay chị, nước mặt giàn giụa. 'Ả Ba ơi, em là Bốn đây' - cụ bà cố gắng nói to, rõ vì sợ chị gái mình chìm vào cơn mê sảng. Con cháu đứng xung quanh chứng kiến khoảnh khắc ấy cũng không khỏi xúc động, nghẹn ngào.

Clip: Bà Bốn trò chuyện với chị gái ốm nặng

Chị Nga cho biết thêm, hai cụ bà là chị em rất thân thiết và luôn yêu thương, đùm bọc nhau. Có đồ ăn ngon, hai bà vẫn nhắc con cháu gọi người kia sang ăn cùng.

Theo chia sẻ của người nhà, cụ Ba có chồng và con hy sinh trong 2 cuộc chiến tranh, lúc chồng mất, cụ 26 tuổi. Đến năm 1995, cụ Ba được nhà nước phong tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện, cụ Ba đang sống trong gia đình có 5 thế hệ, cụ Bốn sống trong gia đình 4 thế hệ. Hai bà đều được con cháu yêu mến vì tính cách thật thà, tình cảm và luôn răn dạy con cháu những điều hay lẽ phải.

'Giờ chỉ mong 2 bà khỏe mạnh để con cháu được chăm sóc, phụng dưỡng hai bà' - chị Nga tâm sự.

Cụ Bốn (trái) đến thăm chị, ảnh chụp năm 2020, lúc này cụ Ba đang điều trị gãy xương

