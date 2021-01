Cty Hoàng Anh Nghệ An và Cty Hoàng Mai Nghệ An có quan hệ gì đặc biệt trong đấu thầu?

Dữ liệu trên hệ thống đấu thầu quốc gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, rất nhiều gói thầu do các xã trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) được công bố kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) trong thời gian qua có sự góp mặt của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Hoàng Anh Nghệ An (Cty Hoàng Anh Nghệ An) và Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Hoàng Mai Nghệ An (Cty Hoàng Mai Nghệ An).

Từ ngày 15/6/2020, khi UBND xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu có Quyết định số 412/QĐ-UBND về việc phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường GTNT từ thôn 8 đi thôn 10 xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu.

Công ty TNHH Thái An Thành trúng thầu công trình này với giá 2.518.419.000 đồng. Gói thầu này do Cty Hoàng Anh Nghệ An lập báo cáo đánh giá HSDT, Cty Hoàng Mai Nghệ An thẩm tra KQLCNT.

Các Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Ngày 3/7/2020, UBND phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai có Quyết định 98/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01: Phần xây lắp công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông tổ dân phố Kim Ngọc, phường Mai Hùng (đoạn từ nhà ông Nguyễn An Quang đến nhà ông Ngô Trí Cư).

Công ty TNHH Thái An Thành trúng thầu công trình này với giá 1.349.725.000 đồng. Gói thầu này do Cty Hoàng Mai Nghệ An lập báo cáo đánh giá HSDT, Cty Hoàng Anh Nghệ An là đơn vị thẩm tra KQLCNT.

Tương tự với các gói khác của phường Mai Hùng, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai và các xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Bá của huyện Quỳnh Lưu là Cty Hoàng Mai Nghệ An lập báo cáo đánh giá HSDT, Cty Hoàng Anh Nghệ An là đơn vị thẩm tra KQLCNT.

Được biết, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng Mai Nghệ An có địa chỉ: Khối 1, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai; ông Lê Văn Tuyên là người Đại diện pháp luật.

Trong tời gian qua, công ty đã công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 6 dự án với tổng số 25 gói thầu; đã thực hiện mời thầu 7 gói (với 7 thông báo mời thầu), thực hiện mời sơ tuyển 0 gói; đã công bố kết quả của 1 gói, hủy thầu 0 gói (trong số các gói thầu ở trên).

Có 0 gói có kết quả mà không có TBMT, TBMST.

Còn Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Hoàng Anh Nghệ An thì có địa chỉ tại xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu; đã công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 34 dự án với tổng số 148 gói thầu.

Đã thực hiện mời thầu 23 gói (với 23 thông báo mời thầu), thực hiện mời sơ tuyển 0 gói; Đã công bố kết quả của 7 gói, hủy thầu 0 gói (trong số các gói thầu ở trên); Có 0 gói có kết quả mà không có TBMT, TBMST.

Liệu 2 Cty Hoàng Anh Nghệ An và Cty Hoàng Mai Nghệ An liên tục đổi vai trò quan trọng như bên mời thầu, lập HSMT, đánh giá HSDT, thẩm định KQLCNT tại nhiều gói thầu có đảm bảo khách quan, công bằng, minh bạch?

Tác giả: BK (T/h)

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn