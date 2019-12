Khám xét nhà “ông trùm” nhóm giang hồ xông vào phòng giám đốc bệnh viện đòi nợ

Sáng 22/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ cùng 14 nghi can khống chế Giám đốc Bệnh viện Tâm Hồng Phước cho Công an TP.Biên Hòa điều tra theo thẩm quyền. Trong nhóm này có người là chủ nợ, số còn lại là đi đòi nợ thuê, theo Zing.vn.

Đối tượng cầm đầu Toàn "đen" bị công an bắt tạm giữ (ảnh: PLO).

Như thông tin đã đưa trước đó, chiều tối ngày 21/12, một băng nhóm giang hồ khoảng 10 người đi ô tô đến bệnh viện Tâm Hồng Phước đóng ở khu phố 1, phường Trảng Dài để tìm và khống chế giám đốc bệnh viện là ông Nguyễn Thế Thử. Nguyên nhân xuất phát từ việc vay tiền lãi nặng.

Cụ thể, 10 năm về trước ông Thử có kế hoạch xây dựng bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước nên đã vay tiền của nhiều người để chi trả cho việc xây dựng và duy trì hoạt động của bệnh viện. Mới đây, ông Thử vay của vợ chồng Đặng Quang Toàn (biệt danh Toàn "Đen”, 38 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) với số tiền 550 triệu đồng. Việc cho vay này được 2 bên thoả thuận với nhau, ông Thử vẫn thường xuyên trả lãi cho vợ chồng Toàn.

Gần đây, giám đốc bệnh viện chi trả lãi chậm nên vợ chồng Toàn phạt ông này số tiền lãi là 25 triệu đồng/ngày. Mỗi ngày, ông Thử đều phải chi trả tiền lãi và tiền vay.

Bác sĩ Thử làm việc với cơ quan chức năng (ảnh: Zing.vn).

Chiều 21/12, vợ chồng Toàn đòi nợ ông Thử không được nên đã kéo theo 12 đàn em tới bệnh viện. Sau đó, nhóm kéo lên phòng của ông Thử nói chuyện uy hiếp yêu cầu ông này trả nợ. Sau khi trao đổi qua lại, giữa hai bên xảy ra xô xát. Phía bệnh viện đã báo tin đến cơ quan Công an.

Nhận tin báo, Công an tỉnh đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ gồm Cảnh sát hình sự công an tỉnh, Công an TP.Biên Hòa và Cảnh sát Cơ động thuộc Trung Đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam Bộ lập tức có mặt tại hiện trường để bao vây, khống chế các đối tượng.

Đến 24 giờ, lực lượng công an đã khống chế nhóm đối tượng liên quan và tiến hành khám xét nơi ở của một số đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Nhóm giang hồ bị khống chế.

Ghi nhận của báo Pháp luật TP.HCM, rạng sáng 22/12, lực lượng chức năng đã tổ chức khám xét nơi ở của Đặng Quang Toàn, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc cho vay tiền.

Tác giả: Bá Di

Nguồn tin: Báo Người đưa tin