CSGT lái mô tô đặc chủng đòi đường ưu tiên cho ôtô biển vàng ở TP HCM

Trưa 21-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM cho biết đơn vị đã được báo cáo về vụ việc nêu trên. Theo đó, chiến sĩ CSGT lái mô tô được xác định là đại úy Nguyễn Hữu Thắng, cán bộ Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt).

CSGT dùng mô tô đặc chủng liên tục ra hiệu cho các phương tiện xung quanh giảm tốc độ, nhường đường cho ô tô phía sau khiến người dân ngạc nhiên.

Báo cáo lãnh đạo Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Đội CSGT Cát Lái cho biết nguyên nhân đại úy Nguyễn Hữu Thắng dùng mô tô đặc chủng "mở đường" là để hỗ trợ ô tô của người dân đưa một sản phụ vỡ ối là chị Trương Huyền Mộng Nhã Phương (SN 1991; ngụ TP Thủ Đức) đến bệnh viện.

Cụ thể, khoảng 17 giờ 25 phút ngày 20-4, đại úy Nguyễn Hữu Thắng đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại giao lộ Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống thì có một người đàn ông chạy xe ô tô đến nhờ anh Thắng hỗ trợ dẫn đường giúp vợ anh đang chuyển dạ sắp sinh con, vì đường cao điểm rất đông xe, di chuyển khó khăn.

Sau khi kiểm tra, có một người phụ nữ trên xe ô tô mang bầu đang chuyển dạ, đại úy Thắng dùng bộ đàm báo về đơn vị sự việc trên. Ban chỉ huy Đội đã điều động một chiến sĩ CSGT chốt tại Mai Chí Thọ - Lương Định Của xuống chốt tại vị trí của đại úy Thắng.

Clip CSGT "mở đường" được người nhà sản phụ ghi lại.

Sau đó, đại úy Thắng nhanh chóng dùng mô tô đặc chủng dẫn đường cho xe chở sản phụ di chuyển đến bệnh viện kịp thời. Vụ việc trên đã được người nhà đi cùng xe của sản phụ dùng điện thoại ghi lại và đăng trên facebook.

Tác giả: Trần Thái

Nguồn tin: Báo Người lao động