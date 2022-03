CSGT giúp người dân thu gom bánh mì rơi giữa đường

Vào hồi 22h ngày 29/3, tại ngã tư đường Lý Nhật Quang giao với đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc địa phận khối 3, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông, tổ công tác Đội CSGT, Công an huyện Đô Lương do Thiếu tá Bùi Công Thành làm tổ trưởng và 2 đồng chí tổ viên, gồm Thượng uý Phan Anh Đức và Trung uý Phạm Xuân Vinh phát hiện 1 người phụ nữ điều khiển xe đạp điện chở theo sau một thùng bánh mì bị ngã, bánh rơi xuống đường. Vào thời điểm trên rất ít người qua lại nên tổ công tác CSGT đã ngay lập tức xuống đường hỏi thăm sức khoẻ, đồng thời hỗ trợ thu gom số bánh mì.

Hình ảnh CSGT Công an huyện Đô Lương giúp đỡ người dân thu gom bánh mì trong đêm.

Hành động ý nghĩa của tổ công tác CSGT Công an huyện Đô Lương sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã được rất nhiều người đồng tình, ủng hộ trước nghĩa cử cao đẹp của các cán bộ, chiến sĩ. Qua đó thể hiện tinh thần “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân