CSGT ập đến, nhóm thanh niên mang dao kiếm "dàn trận" bỏ chạy tán loạn

Tổ công tác lấy lời khai đối tượng Tiến cùng tang vật

Đang thực hiện nhiệm vụ TTKS, Tổ công tác Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) do Thiếu tá Trần Xuân Tiến làm tổ trưởng đã kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy mang hung khí tấn công nhau.

Thiếu tá Trần Xuân Tiến kể: “23h50 đêm 26/11, chuẩn bị kết thúc ca tuần tra trở về Đội, khi đến đoạn Km 23+800 trên QL7, thuộc xã Yên Sơn (Đô Lương, Nghệ An), chúng tôi bất ngờ thấy từ xa có 2 nhóm đối tượng đang cầm hung khí chuẩn bị lao vào đánh nhau.

Ngay gần đó có 2 chiếc xe máy để chắn ngang QL7. Thế rồi hai nhóm thanh niên lao vào nhau, đấm đá túi bụi. Từ xa, qua ánh đèn xe tuần tra, tôi thấy có khoảng 7 - 8 thanh, thiếu niên, trong đó có một số đối tượng cầm kiếm, phớ sáng loáng”.

Không mảy may suy tính, Thiếu tá Tiến cùng 3 đồng đội bật còi hú rồi tiến thẳng về phía các thanh niên đang hỗn chiến. Khi thấy có công an đến, các đối tượng tản ra bỏ chạy. Thiếu tá Tiến và các cán bộ CSGT trong tổ truy đuổi và bắt được một thanh niên. Tại hiện trường, tổ CSGT thu giữ 2 xe máy, 1 cây kiếm dài, mặt đường còn vương vãi gạch đá.

Do vị trí các đối tượng ẩu đả cách trụ sở Công an huyện Đô Lương không xa nên tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về đây để tiếp tục làm rõ.

Tại trụ sở Công an huyện Đô Lương, đối tượng bị bắt giữ khai tên Võ Quang Tiến (SN 1999, trú thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương). Các hung khí là kiếm tự chế được các đối tượng mua trên mạng từ lâu.

Theo lời khai của Võ Quang Tiến, vào chiều cùng ngày, Tiến cùng em trai là Võ Quang Anh có ngồi uống rượu trong nhà thì xảy ra xích mích với Phạm Trọng Công (trú cùng khối 7, thị trấn Đô Lương).

Sau khi Công về nhà, hai bên tiếp tục gọi điện thách thức nhau hẹn ra QL7 đoạn qua xã Yên Sơn để giải quyết. Trước khi đi, cả Công, Tiến và Quang Anh đều gọi thêm một số bạn thân đi cùng. Khi tới “điểm hẹn”, hai nhóm tiếp tục lời qua tiếng lại rồi lao vào đấm đá nhau, sau đó bị tổ CSGT ập tới can thiệp. Tiến cũng nói rằng, các hung khí mang đi là để phòng thân chứ chưa dùng tới.

Hiện tại, Công an huyện Đô Lương đã triệu tập tất cả các đối tượng liên quan tới lấy lời khai, lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết trước đây, trong quá trình tuần tra, bản thân Thiếu tá Tiến cũng đã can ngăn, hòa giải thành công nhiều vụ việc ẩu đả, đánh nhau trên đường. Theo Thiếu tá Tiến, ngoài việc tuần tra xử lý vi phạm giao thông trên tuyến, việc đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng chống tội phạm cũng là một trong các nhiệm vụ được đơn vị chú trọng.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao Thông