Công viên nước Đầm Sen lãi kỷ lục

Công ty CP Công viên nước Đầm Sen (DSN) vừa công bố báo cáo tài chính quý II và 6 tháng đầu năm với kết quả kinh doanh cao kỷ lục. Thậm chí, kết quả công viên này thu về trong quý gần nhất còn cao hơn cả giai đoạn trước dịch Covid-19.

Cụ thể, trong quý vừa qua, Đầm Sen ghi nhận gần 98,5 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gấp 7 lần số thu cùng kỳ năm 2021. Trong đó, đà tăng doanh thu đến ở hầu hết hoạt động kinh doanh từ mảng bán vé vui chơi vào công viên đến hoạt động cung cấp hàng hóa bên ngoài.

Đáng chú ý, mức doanh thu kể trên không chỉ tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước mà còn là mức cao nhất Đầm Sen thu về được trong một quý kinh doanh, cao hơn cả giai đoạn chưa gặp khó khăn vì dịch bệnh.

Bên cạnh đà tăng doanh thu, biên lãi gộp của Đầm Sen cũng tăng mạnh trong quý từ mức 40,8% lên 68,1%. Kết quả này giúp công viên nước nổi tiếng tại TP.HCM này thu về hơn 67 tỷ đồng lãi gộp trong riêng quý II, cao gấp 12 lần cùng kỳ.

Với việc toàn bộ hoạt động kinh doanh đã trở lại bình thường từ quý II, hầu hết chi phí phát sinh trong kỳ của Đầm Sen đều tăng so với năm 2021. Tuy nhiên, với số doanh thu và lãi gộp tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ, công viên nước này vẫn thu về gần 60 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý, tăng gấp 14 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp của công viên này cũng tăng tương ứng 14,4 lần, đạt gần 48 tỷ.

Tương tự chỉ tiêu doanh thu, đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất mà Đầm Sen ghi nhận được trong một quý kinh doanh.

Kết quả kể trên cho thấy hoạt động kinh doanh của Đầm Sen đã phục hồi mạnh sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, kéo theo đó là nhu cầu vui chơi giải trí của người dân tăng mạnh sau thời gian dài giãn cách xã hội.

Theo ban lãnh đạo công ty, nguyên nhân khiến kết quả kinh doanh quý II năm nay tăng hàng chục lần so với cùng kỳ là do quý II/2021 hoạt động của công ty chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh. Trong đó, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng, hoạt động vui chơi giải trí tại công viên đã phải tạm dừng từ ngày 4/5/2021 đến hết năm.

Mới hoạt động bình thường trở lại từ đầu quý II, công viên nước Đầm Sen đã lãi kỷ lục. Ảnh: T.L.

Đầm Sen mới chỉ trở lại hoạt động từ đầu năm nay và các hoạt động vui chơi giải trí mới hoạt động bình thường trở lại từ đầu quý II.

Thực tế, trong năm 2021, khi phải đóng cửa dừng hoạt động trong phần lớn thời gian, Đầm Sen chỉ ghi nhận hơn 25 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 70% so với năm liền trước. Kết quả này khiến công viên phải hoạt động trong tình trạng dưới giá vốn.

Phải nhờ đến khoản doanh thu tài chính gần 41 tỷ đồng (chủ yếu là lãi từ hoạt động đầu tư chứng khoán), tăng 215% mà Đầm Sen mới thoát lỗ kinh doanh và ghi nhận 24 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm. Tuy vậy, kết quả này vẫn giảm gần 41% so với cùng kỳ năm liền trước.

Trong nửa đầu năm nay, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công viên này đạt lần lượt 128 tỷ và hơn 56 tỷ đồng , tăng tương ứng 5,3 lần và 13,4 lần so với cùng kỳ.

Năm nay, do dự báo tình hình hoạt động có thể chưa khởi sắc vì lo ngại ảnh hưởng từ dịch bệnh có phải bùng phát trở lại, Đầm Sen chỉ đặt mục tiêu ghi nhận 100 tỷ đồng doanh thu và 37 tỷ đồng lợi nhuận. Như vậy, sau nửa năm, công viên này đã vượt 28% mục tiêu doanh thu và vượt 51% kế hoạch lợi nhuận.

Tác giả: Quang Thắng

Nguồn tin: zingnews.vn