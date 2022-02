Công ty Xuân Hưng 'ôm' nhiều gói thầu nhưng thi công có dấu hiệu kém chất lượng?

Công trình chưa bàn giao đã hư hỏng

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Xuân Hưng (Công ty Xuân Hưng) có trụ sở tại xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu trúng 24 gói thầu trên hệ thống đấu thầu Quốc gia. Chủ yếu là các công trình xây lắp trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Sân vận động xã Quỳnh Yên

Ngày 17/2, theo phản ánh của người dân về chất lượng công trình kém do Công ty Xuân Hưng thi công tại dự án Sân vận động xã Quỳnh Yên do UBND xã này làm Chủ đầu tư, PV đã ghi nhận thực tế.

Theo đó tình trạng công trình này hiện thi công chưa bàn giao nhưng đã xuống cấp, nứt nẻ, hở hàm ếch ở móng.

Chân móng của lễ đài sân vận động hở hàm ếch

Theo quan sát, tại Sân vận động xã Quỳnh Yên đang trong quá trình thi công nhưng không có bất cứ thiết bị, máy móc và công nhân làm việc. Tại hạng mục bậc sân khấu của sân vận động xuất hiện nhiều vết nứt, nẻ. Móng của lễ đài hở hàm ếch, gạch lát bể, sụt.

Nứt nẻ bên hông lễ đài sân vận động xã Quỳnh Yên

Trao đổi với PV, ông Hồ Đức Luyện, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Yên cho biết, dự án Sân vận động xã đang trong quá trình thi công chưa bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, do khó khăn về vốn hiện dự án đang đọng lại đó.

“Dự án Sân vận động xã có 2 gói thầu, gói san lấp gần 2 tỷ đồng còn gói xây dựng hơn 2 tỷ đồng”, ông Luyện thông tin.

Công trình đang quá trình thi công nhưng xuống cấp nghiêm trọng

Về thông tin một số hạng mục đã xuống cấp, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Yên tỏ ra khá bất ngờ và cho biết, hư hỏng nhưng nhà thầu chưa bàn giao đang trong quá trình thi công.

Tại thời điểm này, Công ty Xuân Hưng cũng đang thi công các gói thầu như: Cải tạo nâng cấp nhà học 2 tầng 8 phòng Trường THCS xã Quỳnh Yên; Nhà học 2 tầng 4 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Nam Yên, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu; Nhà học 2 tầng Trường Tiểu học xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu; Nhà học đa năng Trường Tiểu học Quỳnh Bảng.

Nhà đa chức năng Trường Tiểu học Quỳnh Bảng sử dụng cột chống thiếu an toàn

Đáng chú ý, tất cả công trình do Công ty Xuân Hưng đang trong thời gian thi công nhưng không có bất cứ công nhân hay máy móc tại công trường. Phải chăng việc “ôm” quá nhiều gói thầu khiến nhà thầu không đủ sức dẫn đến việc thi công kém chất lượng, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn?

Trúng liên tiếp các gói thầu do xã Quỳnh Yên làm chủ đầu tư

Cụ thể, ngày 9/8/2021, ông Hồ Đức Luyện, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Yên ký Quyết định số 114/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Phần xây lắp công trình Nhà học 2 tầng 4 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Nam Yên, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu. Giá gói thầu 3.423.603.000 đồng, Công ty Xuân Hưng trúng thầu với giá 3.414.625.000 đồng.

Tiếp đến, ngày 29/9/2021, ông Hồ Đức Luyện, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Yên ký Quyết định số 165/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cải tạo nâng cấp nhà học 2 tầng 8 phòng Trường THCS xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu. Giá gói thầu 1.539.169.000 đồng, Công ty Xuân Hưng trúng thầu với giá 1.535.207.000 đồng.

Sau đó, ngày 27/10/2021, ông Hồ Đức Luyện, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Yên ký Quyết định số 173/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây dựng nhà bảo vệ, nhà để xe học sinh, sân trường, tường rào và hệ thống mương thoát nước Trường THCS Quỳnh Yên. Gía gói thầu 3.284.030.000 đồng; Công ty Xuân Hưng trúng thầu với giá 3.271.024.000 đồng.

Công trình Trường THCS xã Quỳnh Yên đang thi công

Trước đó, ngày 2/3/2021, ông Luyện cũng ký Quyết định số 25/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây dựng nhà học đa năng Trường Tiểu học Quỳnh Yên. Giá gói thầu 4.342.864.000 đồng, Công ty Xuân Hưng trúng thầu với giá 4.315.476.000 đồng.

Như An Ninh Tiền Tệ đã thông tin, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Xuân Hưng cùng Công ty CP tư vấn xây dựng Hoàng Anh Nghệ An có quan hệ “mật thiết” với nhau trong các gói thầu xây dựng trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Theo thống kê trên Hệ thống đấu thầu, Công ty Xuân Hưng tham gia 24 gói thầu, trúng 23 gói. Có tổng giá trị các gói trúng là 98.913.164.000 đồng.

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Xuân Hưng địa chỉ tại xóm 1, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Mã số thuế 2901494164; người đại diện pháp luật là Hồ Duy Thi.

An Ninh Tiền Tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

