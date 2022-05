Công ty CP Tư vấn xây dựng Phúc Duy: Có hay không việc bắt bí nhà thầu?

Gói thầu số 4 Toàn bộ phần xây lắp thuộc công trình Trường THPT Phan Thúc Trực (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) thu hút 1 nhà thầu tham dự với giá dự thầu 9,768 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Quang Trường

Gói thầu số 4 Toàn bộ phần xây lắp thuộc công trình Trường THPT Phan Thúc Trực (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) vừa được mở thầu với sự tham dự của Công ty TNHH Xây dựng Tháp Thiên Long. Nhà thầu có giá dự thầu 9,768 tỷ đồng (giảm 9,479 triệu đồng so với giá gói thầu).

Trong thời gian mời thầu, một nhà thầu phản ánh, về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), HSMT yêu cầu nhà thầu phải “có phân tích, thuyết minh biện pháp xử lý những khó khăn sát với thực tế, am hiểu về hiện trạng công trình”. Mức độ đáp ứng của yêu cầu này là “Đạt”. Nhà thầu cho rằng, việc phân tích, thuyết minh biện pháp xử lý những khó khăn sát với thực tế là yêu cầu không khả thi, bởi, ở giai đoạn mời thầu nhà thầu không thể đánh giá, phân tích, thuyết minh những khó khăn không lường trước được trong quá trình thi công. Hơn nữa, những tiêu chí định tính kiểu này rất dễ là lý do để loại nhà thầu.

Nhà thầu cũng cho rằng, một số tiêu chí trong HSMT không thiết thực, có tính chất làm khó nhà thầu. Đơn cử, phải có bản vẽ biện pháp thi công đúng với bản vẽ hồ sơ thiết kế được duyệt, trong khi các file bản vẽ được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đều là file PDF… Để đáp ứng đúng với bản vẽ hồ sơ thiết kế, nhà thầu phải vẽ lại bằng phần mềm chuyên dụng và sẽ không đủ thời gian để lập HSDT.

Phúc đáp yêu cầu làm rõ của Nhà thầu, BMT lý giải, đặc thù công trình là xây dựng trường học, trong quá trình tổ chức thi công, công tác giảng dạy vẫn diễn ra bình thường. Vì vậy, BMT đưa ra tiêu chí “có phân tích, thuyết minh biện pháp xử lý những khó khăn sát với thực tế, am hiểu về hiện trạng công trình” nhằm đánh giá sự am hiểu của nhà thầu về hiện trạng công trình, hiểu rõ những khó khăn trong quá trình thi công công trình trường học, từ đó đề xuất biện pháp tổ chức thi công, biện pháp an toàn lao động vệ sinh môi trường, kế hoạch tiến độ thi công phù hợp và không làm ảnh hưởng tới công tác giảng dạy của nhà trường.

Đối với tiêu chí “phải có bản vẽ biện pháp thi công đúng với bản vẽ hồ sơ thiết kế được duyệt” nhằm lựa chọn nhà thầu có biện pháp tổ chức thi công đáp ứng với hiện trạng công trình xây dựng, không có tính chất làm khó và hạn chế nhà thầu tham dự. Do đó, BMT bảo lưu các quan điểm đưa ra trong HSMT.

Theo chuyên gia đấu thầu, việc đưa ra các tiêu chí trong HSMT thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu. Tuy nhiên, số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu cũng như đáp ứng được những yêu cầu này sẽ là thước đo phản ánh rõ nhất về việc tiêu chí tại HSMT có bảo đảm cạnh tranh hay không.

Khảo sát của Báo Đấu thầu, từ đầu năm 2021 đến nay, Công ty CP Tư vấn xây dựng Phúc Duy được giao làm bên mời thầu của 24 gói thầu đấu thầu qua mạng. Trong số này, có tới 17 gói thầu chỉ có 1 nhà thầu tham dự và trúng thầu. 7 gói thầu còn lại có 2 nhà thầu tham dự.

Khảo sát cũng cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Tháp Thiên Long từng được công bố trúng một số gói thầu do Công ty CP Tư vấn xây dựng Phúc Duy mời thầu. Đơn cử, trong năm 2020, Tháp Thiên Long trúng Gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm liệt sỹ xã Phú Thành, huyện Yên Thành (giá trúng thầu 4,6 tỷ đồng); Gói thầu số 1 Chi phí xây dựng thuộc Dự án Cải tạo nâng cấp nhà học 2 tầng 10 phòng thành Nhà học 3 tầng 15 phòng Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đô Lương, huyện Đô Lương (giá trúng thầu 2,4 tỷ đồng).

Trong thời gian 2020 - 2021, tại các gói thầu khác do Phúc Duy làm BMT, Công ty CP Xây dựng công trình IV một mình tham dự và trúng 4 gói thầu xây lắp. Công ty TNHH Intercon Việt Nam trúng 3 gói thầu; Công ty TNHH Xây dựng Long Thành tham dự 4 gói thầu, trúng 3 gói thầu.­

