Công ty CP Tư vấn thiết kế 568 Nghệ An: Chuyên gia 'ẵm' thầu siêu sát giá

Theo tài liệu PV An ninh Tiền tệ có được, thời gian qua, Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế 568 Nghệ An (Công ty CP 568 Nghệ An) được công khai trúng nhiều gói thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó, đa số là đấu thầu không qua mạng trên tư cách độc lập với tổng trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng.

Chỉ tính riêng trong năm 2020, Công ty CP 568 Nghệ An trúng 8 gói thầu với tổng trị giá gần 80 tỷ đồng. Trong đó, có 7 gói thông qua đấu thầu trực tiếp, 1 gói đấu thầu qua mạng. Phân tích số liệu cho thấy, tỉ lệ giảm giá bình quân chỉ vỏn vẹn chưa đến 0,2%.

Trong những năm qua, Công ty CP 568 Nghệ An trúng hàng chục gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách rất thấp (Ảnh minh họa)

Đơn cử, tháng 11/2020, tại Gói thầu số 01 – Phần xây lắp công trình Nhà đa năng khu trung tâm văn hóa thể thao xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu) do UBND xã Quỳnh Đôi làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Việt mời thầu với giá là 11.206.431.000 đồng.

Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện đã bố trí 1 tỷ đồng tại Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 19/12/2020 – Ngân sách xã và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (Hình thức đấu thầu trực tiếp).

Phần công việc chính nhằm Xây dựng Nhà 1 tầng, mặt bằng hình chữ nhật kích thước 39,5mx30,7m, diện tích xây dựng 1266,76m2. Bước cột rộng 5,5mx5, nhịp nhà rộng 5m+18m+5,0m, chiều cao 12,88m. Nhà có kết cấu khung BTCT chịu lực...

Đến ngày 8/12/2020, ông Hồ Bảo Thông, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu ký ban hành Quyết định số 202/QĐ-UBND công bố cho Công ty CP 568 Nghệ An trúng thầu với giá 11.186.235.000 đồng, giảm so với giá mời thầu 20.196.000 đồng. Tỉ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 0,18%.

Quyết định LCNT do ông Hồ Bảo Thông, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu ký ban hành

Kết quả lựa chọn nhà thầu thể hiện, để thắng gói thầu này, Công ty CP 568 Nghệ An đã lần lượt vượt qua 2 đối thủ "quen mặt" khác. Theo đó, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Xuân Hưng trượt thầu vì lý do Năng lực và kinh nghiệm. Còn Công ty TNHH Xây dựng Đức Hải bị loại ở bước đánh giá tài chính.

Kịch bản tương tự cũng diễn ra tại Gói thầu xây lắp công trình Nhà học 2 tầng trường Trung học cơ sở Quỳnh Nghĩa, gói thầu do UBND xã Quỳnh Nghĩa làm chủ đầu tư. Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hưng Vinh Phát làm bên mời thầu, hình thức đấu thầu trực tiếp.

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu, giá gói thầu là 11.743.606.000 đồng, Công ty CP 568 Nghệ An mua và nộp hồ sơ rồi trúng thầu với giá 11.720.360.000 đồng, giảm so với giá gói thầu 23.246.000 đồng, tỉ lệ tiết kiệm chỉ vỏn vẹn 0,20%.

Tương tự với gói thầu trên, để trúng thầu, Công ty CP 568 Nghệ An cũng vượt qua 2 nhà thầu khác. Theo đó, lý do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tân Phong trượt thầu là vì không đáp ứng năng lực và kinh nghiệm. Còn Công ty TNHH Xây dựng Đức Hải bị loại ở bước đánh giá tài chính.

Công ty CP 568 Nghệ An trúng thầu thông qua đấu thầu qua mạng với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,09%

Những gói thầu đã nêu trên đều thông qua đấu thầu trực tiếp. Còn đối với đấu thầu qua mạng, Công ty CP 568 Nghệ An chỉ tham dự 1 gói thầu duy nhất, đó là Gói thầu Xây lắp công trình Nhà học 12 phòng - Trường tiểu học Quỳnh Lâm B (huyện Quỳnh Lưu).

Gói thầu do UBND xã Quỳnh Lâm làm chủ đầu tư. Sử dụng ngân sách huyện hỗ trợ, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện hợp đồng là 6 tháng. Bên mời thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Vinh Phát.

Tại gói thầu này, Công ty CP 568 Nghệ An được công bố trúng thầu sau khi vượt qua Công ty Cổ phần Việt Sơn theo quyết định số 256/QĐ-UBND, do ông Hồ Ngọc Trường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm ký ban hành ngày 15/9/2020.

Giá gói thầu là 8.364.219.000 đồng, Công ty CP 568 Nghệ An tham dự và trúng thầu với giá 8.356.687.000 đồng, giảm so với giá gói thầu 7.532.000 đồng, tỉ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu qua mạng chỉ vỏn vẹn 0.09%.

Nhà thầu Công ty CP Việt Sơn xếp thứ nhất khi giảm giá đến 5% nhưng vẫn trượt thầu

Kết quả mở thầu thể hiện, cùng tham gia gói thầu này còn có Công ty Cổ phần Việt Sơn đến từ tỉnh Thanh Hóa. Nhà thầu này dự thầu với giá sau giảm là 7.947.352.040 đồng, giảm so với giá gói thầu 416.866.960 đồng, tương ứng tỉ lệ giảm giá lên đến 5%.

Theo thông tin từ cổng đấu thầu, Công ty CP Tư vấn thiết kế 568 Nghệ An từng tham dự 12 gói thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó đã trúng cả 12 gói. Hầu hết các gói thầu Công ty CP 568 Nghệ An tham dự đều trúng thầu đạt tỉ lệ tiết kiệm rất thấp cho ngân sách.

Tổ chức đấu thầu công khai, minh bạch là để đảm bảo chủ đầu tư tìm được nhà thầu có năng lực song vẫn tiết giảm tối đa cho vốn đầu tư. Tuy nhiên, việc Công ty CP 568 Nghệ An liên tục trúng thầu "siêu" sát giá khiến dư luận băn khoăn liệu có hay không sự "ưu ái" của chủ đầu tư khi có sự góp mặt của nhà thầu này?

Công ty CP Tư vấn thiết kế 568 Nghệ An có địa chỉ trụ sở tại xóm 6, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Nơi đăng ký nộp thuế là Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I, người đại diện pháp luật là ông Trần Văn Tuấn. Công ty CP 568 Nghệ An bắt đầu hoạt động từ năm 2013, có ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; Hoàn thiện công trình xây dựng; Phá dỡ...

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn